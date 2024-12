AirPods 4: Stiftung Warentest hat eine klare Meinung zu Apples neuen Kopfhörern

Mittlerweile hat sich auch die renommierte Stiftung Warentest die neuen AirPods 4 angesehen. Das Urteil zu Apples neuen Kopfhörern ist gefällt, und es dürfte Apple nicht wirklich schmecken, denn eine Spitzenposition gibt es leider nicht für die Bluetooth-Kopfhörer.

AirPods 4 landen im Mittelfeld bei der Stiftung Warentest

Zusammen mit dem iPhone 16 und der Apple Watch Series 10 stellte Apple auch die neuen AirPods 4 im September der Öffentlichkeit vor. Apples günstigste Kopfhörer stehen in zwei Varianten zur Auswahl – mit und ohne aktive Geräuschreduzierung. Das Design erinnert jetzt mehr an Apples Pro-Variante der AirPods. Doch reicht dies, um die Herzen der Stiftung Warentest zu erobern?

Nicht wirklich. Beide Varianten erhalten zwar jeweils das Qualitätsurteil „Gut“, doch landen mit der Benotung von jeweils 2,3 (AirPods 4 ohne ANC) und 2,5 (AirPods 4 mit ANC) nur im Mittelfeld (Quelle: Stiftung Warentest). Bemerkenswert: Die Vorgänger wurden von der Stiftung Warentest mit einer Note von 2,1 sogar noch besser bewertet. Laut Stiftung Warentest schneiden die AirPods 3 in den Punkten Ton, Akku und Haltbarkeit positiver ab als die Nachfolger. Allein in der Kategorie „Tragekomfort und Handhabung“ können die AirPods 4 punkten.

Es bleibt die Frage: Warum beurteilt die Stiftung Warentest die ANC-Variante der AirPods 4 schlechter? Für die aktive Geräuschreduzierung an sich gibt es in der Detailbewertung zunächst eine Note von 2,5. Das Feature kommt jedoch mit einem erheblichen Nachteil: Beim Akku rutscht das ANC-Modell empfindlich ab. In diesem Punkt gibt es nur eine magere Note von 3,6 – „ausreichend“, mehr nicht. Die einfachere Variante kann hier mit einer 2,7 punkten. Kundinnen und Kunden müssen sich also entscheiden – mehr Akku-Power oder eine bessere Klangisolierung.

Neuer Spitzenreiter der Stiftung Warentest ist günstiger als Apple

Zum Vergleich: Apples AirPods Pro wurden im letzten Jahr von der Stiftung Warentest mit einer Note von 1,8 noch ein ganzes Stück besser bewertet. Doch auch diese schlagen den neuen Spitzenreiter in der Liste der Stiftung Warentest nicht. Ganz vorne finden sich jetzt die Sennheiser Accentum True Wireless. Die ANC-Kopfhörer ergattern die Note 1,6. Beim Ton, der Haltbarkeit und bei den Schadstoffen reicht es sogar jeweils für ein „Sehr gut“.

Sennheiser ACCENTUM True Wireless Ohrhörer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.12.2024 11:39 Uhr

Brisant: Die Sennheiser sind ein ganzes Stück günstiger als die AirPods 4 mit ANC von Apple. Bei Amazon haben wir sie zum Beispiel aktuell schon für unter 140 Euro entdeckt (bei Amazon ansehen). Apples ANC-Modell kostet zum Vergleich dort gegenwärtig 179 Euro (bei Amazon ansehen).

Apples Werbevideo zu den AirPods 4:

Apple stellt AirPods 4 vor

