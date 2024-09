Aldi verkauft innovatives Fahrradschloss zum Sonderpreis

Leider passiert es immer wieder, dass Fahrräder gestohlen werden. Damit ihr euer Fahrrad sicher abstellen könnt, ist daher ein gutes Schloss unerlässlich. Das ständige Hantieren mit Schlüsseln kann jedoch ziemlich nervig sein. Aldi bietet jetzt eine praktische und erschwingliche Lösung: ein Bügelschloss, das ihr per Fingerabdruck öffnen könnt.

Aldi: Fingerabdruck-Bügelschloss gnadenlos günstig

Das Bügelschloss von Prophete mit Fingerabdrucksensor ist aus hochwertigem Material gefertigt und bietet eine solide Konstruktion, die gegen gewaltsame Angriffe standhält. Die stabile Bügelform sorgt für eine effektive Sicherung eures Fahrrads an festen Gegenständen wie Fahrradständern oder Geländern. Bei Aldi bekommt ihr es aktuell statt 78,29 Euro UVP zum Schnäppchenpreis von 59,99 Euro (Angebot bei Aldi anschauen). Es kommen noch 5,95 Euro Versandkosten dazu.

Prophete Bügelschloss mit Fingerabdruck-Öffner Statt 78,29 Euro UVP: Bügelschloss aus spezialgehärtetem Stahl, Bügelstärke 14mm, Akku per USB-C wiederaufladbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.09.2024 11:00 Uhr

Für wen lohnt sich der Kauf des Prophete-Bügelschlosses?

Das Highlight dieses Schlosses ist zweifellos die integrierte Fingerabdruckerkennung. Anstatt einen Schlüssel mit sich herumzutragen oder einen Zahlencode einzugeben, könnt ihr das Schloss ganz bequem mit eurem Fingerabdruck öffnen. Das zeitraubende Hantieren mit Schlüsseln oder das Merken von komplexen Zahlenkombinationen entfällt somit. Gleichzeitig könnt ihr nicht mehr den Schlüssel vergessen oder verlieren.

Der integrierte Lithium-Ionen-Akku lässt sich einfach per USB-C wieder aufladen und erlaubt euch bis zu 2.500 Schließvorgänge pro Ladung. Sollte der Akku unterwegs doch mal leer sein, könnt ihr das Schloss auch ganz konventionell mit einem der mitgelieferten Schlüssel öffnen. Das Schloss ist kompakt und mit 1,9 kg besonders leicht. Es kommt mit einer praktischen Halterung, die eine einfache Befestigung am Fahrradrahmen ermöglicht. So habt ihr das Schloss immer griffbereit, wenn ihr es benötigt.

Nutzt daher die günstige Chance, euer Fahrrad in Zukunft optimal zu sichern und ein beruhigendes Gefühl beim Abstellen zu haben. Mit dem Fahrrad-Bügelschloss mit Fingerabdrucksensor von Prophete erhaltet ihr einen verlässlichen Diebstahlschutz, der euch ein Stück mehr Sicherheit und Komfort für euren Drahtesel bietet.

Prophete Bügelschloss mit Fingerabdruck-Öffner jetzt ab 49,99 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.09.2024 14:42 Uhr

Ihr wollt die passenden Taschen für euer Gepäck gleich dazu bestellen? Dann könnt ihr gerade auch besonders günstig bei Aldi zuschlagen:

Fischer Gepäckträgertasche Plus Cita Statt 59,99 Euro UVP: Wasserabweisende Fahrradtasche mit einfacher Befestigung durch Easy-Release-System. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.09.2024 14:31 Uhr

