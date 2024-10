Amazon verkauft DJI-Drohne mit 4K-Kamera zum Schleuderpreis

Habt ihr schon immer davon geträumt, die Welt aus einer völlig neuen Perspektive zu sehen? Dann bekommt ihr jetzt die ideale Chance dazu, denn bei Amazon gibt es derzeit ein Angebot, das sowohl Hobbypiloten als auch Technikfans anspricht: Die DJI Mini 4K ist momentan zum absoluten Sparpreis erhältlich.

Amazon: Drohne von DJI mit viel Zubehör gnadenlos günstig

Für alle, die in die Welt der Luftaufnahmen eintauchen möchten, ohne dabei ein Vermögen auszugeben, hat Amazon derzeit ein Angebot, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Die besonders portable DJI Mini 4K ist gerade in der umfangreichen Fly More Combo zum Schnäppchenpreis von 379 Euro inklusive Versand zu haben (Angebot bei Amazon ansehen). Regulär zahlt ihr mindestens 400 Euro für dieses Set mit zahlreichem Zubehör, somit bekommt ihr hier einen sehr guten Deal.

Anzeige

DJI Mini 4K Fly More Combo Statt 439 Euro UVP: Drohne unter 249 Gramm mit 4K-Kamera, 3-Achsen Gimbal Stabilisierung, 10 km Videoübertragung & 3 Akkus für 93 min Flugzeit. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2024 12:52 Uhr

Was taugt die DJI Mini 4K Drohne?

DJI ist wohl der weltweit bekannteste Drohnenhersteller und die Mini 4K gehört zu den besten Mini-Drohnen auf dem Markt. Mit einem Gewicht von unter 250 Gramm und geringen Abmessungen fällt die DJI Mini 4K in eine Klasse, die in vielen Ländern weniger strenge Vorschriften bedeutet. Doch lasst euch nicht von der Größe täuschen – diese Drohne ist ein kleines Kraftpaket. Sie bietet eine Ausstattung, die bisher nur bei größeren und teureren DJI-Drohnen zu finden war. Unter anderem ist ein Bildsensor mit 12 Megapixeln eingebaut.

Anzeige

Das Objektiv der Kamera ermöglicht es, die Welt aus der Vogelperspektive in 4K-Qualität einzufangen, während die lange Akkulaufzeit sicherstellt, dass ihr genügend Zeit habt, um den richtigen Shot einzufangen. Mit einer vollen Akkuladung könnt ihr euch auf eine Flugzeit von 31 Minuten freuen. Mit der Return-To-Home-Funktion wird sichergestellt, dass sie stets zu euch zurückkehrt.

Die Bedienung der Drohne erfolgt über die im Lieferumfang enthaltene Fernsteuerung, die ihr mit dem Smartphone verbindet. Dies ermöglicht es euch, das Livebild der Drohnenkamera direkt auf dem Display eures Smartphones zu sehen.

Anzeige

Was bietet die Fly More Combo?

Die DJI Mini 4K Fly More Combo enthält im Vergleich zur normalen DJI Mini 4K eine erweiterte Ausstattung und bietet euch mehr Zubehör, um das Flugerlebnis zu verbessern und die Nutzungsdauer zu verlängern. Das Set enthält zusätzlich:

Zwei zusätzliche Akkus (drei insgesamt)

Ein zusätzliches Set Ersatzpropeller (zwei Sets insgesamt)

Mehrfach-Ladestation

Transporttasche

Propellerschutz

Amazon-Kunden sind zufrieden und vergeben gute 4,6 von 5 Sternen bei über 1.300 Bewertungen. Die Drohne lohnt sich daher für alle, die eine kompakte Möglichkeit haben wollen, aus der Luft hochwertige Aufnahmen zu erstellen, die im Vergleich nicht allzu viel kostet. Für jene unter euch, die schon länger mit dem Gedanken spielen, sich eine Drohne zuzulegen oder ihr aktuelles Modell zu aktualisieren, könnte dies der perfekte Zeitpunkt sein.

Anzeige

DJI Mini 4K Fly More Combo jetzt ab 379,00 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2024 12:52 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.