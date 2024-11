Amazon verkauft riesigen Curved-Monitor zum Witzpreis

Bei Amazon ist gerade ein 34 Zoll großer Curved-Monitor von Dell zu einem extrem günstigen Preis im Angebot. Doch was macht diesen Monitor so besonders und warum solltet ihr ihn euch genauer anschauen? Hier erfahrt ihr die Details.

Amazon: Gigantischer Dell-Monitor konkurrenzlos günstig

Den Gaming-Monitor S3422DWG von Dell bietet Amazon aktuell zum Sparpreis von 363,69 Euro an (Angebot bei Amazon ansehen). Im Preisvergleich zahlt ihr mindestens 30 Euro mehr, somit bekommt ihr hier eine sehr gute Ersparnis. Wer gerade auf der Suche nach einem soliden Monitor mit viel Bildschirmfläche fürs Gaming und/oder Office-Tätigkeiten ist, kann hier guten Gewissens zugreifen.

Anzeige

Dell S3422DWG (34 Zoll) Statt 489 Euro UVP: WQHD Monitor, 1800R Curved Gaming Monitor mit 144Hz, VA, 1ms MPRT, AMD FreeSync Premium Pro, HDR 400, DisplayPort, 2x HDMI und 5x USB. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 16:23 Uhr

Was bietet euch der Dell S3422DWG?

Das Erste, was auffällt, ist natürlich das 34-Zoll-Ultra-Wide-Format. Für alle, die bisher nur auf herkömmlichen Monitoren gezockt haben, ist das eine echte Offenbarung. Ihr erhaltet ein beeindruckendes Sichtfeld, das besonders bei Rennspielen, RPGs oder Adventure-Games für ein völlig neues Spielerlebnis sorgt. Mit der WQHD-Auflösung bekommt ihr nicht nur mehr Platz auf dem Desktop, sondern auch eine beeindruckende Detailgenauigkeit in Spielen und Anwendungen. Farben werden lebendig und intensiv dargestellt, was vor allem bei grafikintensiven Titeln zur Geltung kommt.

Anzeige

Der Dell S3422DWG richtet sich zwar eher an Gamer, bietet aber auch Homeoffice-Arbeiterinnen und -Arbeitern viele Vorteile. Das Besondere bei diesem Modell: Ihr bekommt ein Curved-VA-Panel. Curved heißt, dass der Schirm mit 1.800 R gebogen ist: Wer direkt vor dem Schirm sitzt, hat besseren Blick auf die seitlichen Bildschirmkanten. Dank der Unterstützung von 16,7 Millionen Farben und einer sRGB-Abdeckung von 99 Prozent werden eure Inhalte mit einer hohen Genauigkeit und Tiefe dargestellt.

Ein Monitor für Gamer? Dann darf eine hohe Bildwiederholfrequenz natürlich nicht fehlen. Mit dem Dell S3422DWG erhaltet ihr flüssige 144 Hz, die vor allem bei Shootern oder schnellen Action-Spielen für den entscheidenden Vorteil sorgen können. Außerdem bietet der Monitor verschiedene Anschlussmöglichkeiten – darunter HDMI, DisplayPort und USB – um sicherzustellen, dass ihr eure Geräte mühelos verbinden könnt.

Anzeige

Die Kunden bei Amazon sind überzeugt und vergeben sehr gute 4,5 von 5 Sternen bei über 2.000 Bewertungen. Der 34-Zoll-Monitor bietet offenbar die typische Dell-Qualität und eignet sich durch seine starke Helligkeit und Farbgenauigkeit nicht nur zum Spielen, sondern auch für Aufgaben wie die Fotobearbeitung. Insgesamt bietet der Monitor euch also ein gutes Gesamtpaket. Wenn ihr eure Gaming-Station oder euren Arbeitsplatz mit einem echten Highlight aufwerten möchtet, könnt ihr jetzt zuschlagen.

Dell S3422DWG (34 Zoll) jetzt ab 363,69 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 26.11.2024 16:23 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.