Apple bricht beim neuen Mac Mini ein Tabu

Apple wird schon bald neue Hardware mit dem M4-Chip vorstellen. Darunter soll auch ein komplett überarbeiteter Mac Mini sein, der aktuell den günstigsten Einstieg in die Mac-Welt darstellt. Genau wie bei den MacBooks schon vor Jahren will Apple die USB-Anschlüsse verändern.

Apple verabschiedet sich vom USB-A-Anschluss

Als Apple sich bei den MacBooks vor Jahren von vielen Anschlüssen wie HDMI oder USB-A verabschiedet hat, war das Geschrei groß. Mittlerweile hat man sich aber daran gewöhnt, dass an einem schicken MacBook ein hässlicher Dongle angeschlossen werden muss. Genau das gleiche Schicksal droht dem Mac Mini jetzt auch. Die zwei USB-A-Anschlüsse sollen verschwinden (Quelle: Mark Gurman).



Demnach soll der neue Mac Mini mit M4-Chip zukünftig über fünf USB-C-Anschlüsse verfügen – zwei an der Front und drei an der Rückseite. Wenn ihr also einen alten Drucker, eine Maus, Tastatur oder Festplatte mit großem USB-A-Stecker anschließen wollt, wird das zukünftig nur noch mit einem Adapter funktionieren.



Ganz so drastisch wie bei den MacBooks wird die Änderung beim Mac Mini mit M4-Chip aber wohl nicht durchgezogen. Der HDMI-Port zum Anschluss eines Monitors und der Ethernet-Port zur Verbindung an ein Netzwerk bleiben erhalten. Gleiches gilt auch für das interne Netzteil. Trotz der deutlich kompakteren Außenmaße werdet ihr also kein dickes Netzteil rumliegen haben – so Gurman.

Anzeige

Mac Mini mit M4 Pro startet später

Apple wird den neuen Mac Mini mit M4-Chip am 9. September 2024 in zwei Versionen vorstellen. Die günstigere Ausführung mit M4-Chip soll bereits im September auf den Markt kommen – kann also vermutlich direkt nach der Präsentation bestellt werden. Die leistungsstärkere Version mit M4-Pro-Chip soll laut Gurman frühestens ab Oktober verfügbar sein.



Neben dem Mac Mini mit M4-Chip wird Apple auch noch viele weitere Produkte vorstellen, darunter auch neue iPhones.



Das dürft ihr von der WWDC 2024 nicht verpasst haben:

18 Neuigkeiten von der WWDC 2024

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.