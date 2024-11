Black-Week-Kracher bei MediaMarkt: Die 11 besten Deals im Überblick

Die Black Week ist da und mit ihr bereits jetzt rekordgünstige Preise bei MediaMarkt und Saturn auf viele Technik-Highlights. Wir zeigen euch die besten Angebote der Aktion.

Bei MediaMarkt und Saturn habt ihr noch bis zum 28. November um 23.59 Uhr die Möglichkeit, euch im Rahmen der Black Week viele Produkte zu Bestpreisen zu sichern. So bekommt ihr zum Beispiel einen OLED-TV von LG mit 55 Zoll zum Tiefstpreis von nur 999 Euro (statt 2.399 Euro UVP) oder könnt euch eine Action-Cam von GoPro zum Preis von 266 Euro (statt 399,99 Euro UVP) schnappen.

Vergesst jedoch nicht, dass besonders beliebte Angebote bereits vor Ende der Black Week ausverkauft sein können. Darüber hinaus werden die meisten Produkte versandkostenfrei zu euch geliefert – oder ihr lasst sie euch ganz einfach in die Filiale liefern und holt sie dort ab.

MediaMarkt Black Week: Diese 11 Angebote überzeugen

Wir haben die Angebote genau unter die Lupe genommen, die Preise mit denen anderer Händler verglichen und zeigen euch folgend nur Bestpreis-Deals:

LG OLED55C43LA evo TV Statt 2.399 Euro: Der LG-TV bietet Zugang zu Streamingdiensten wie Netflix, Disney+, Amazon Prime und mehr. Ausgestattet mit 4 HDMI-, 3 USB-Anschlüssen, LAN, Wi-Fi, Bluetooth und optisch. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2024 11:25 Uhr

Lenovo IdeaPad Slim 3i Notebook Statt 499 Euro: Mit 15,6 Zoll großem Display, 512 GB SSD, 8 GB RAM, Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln, einer Helligkeit von 250 cd/m² und einem Bildverhältnis von 16:9. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2024 11:41 Uhr

FITBIT Charge 6, Fitness Tracker, S, L, Obsidian Statt 159,95 Euro: Der FitBit ist ideal für sportlich Aktive. Mit mehr als 40 Trainingsmodi, darunter Laufen, Radfahren, Schwimmen und Wandern, hilft er Aktivitäten genau zu tracken. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2024 11:02 Uhr

GoPro Hero 11 Action Kamera Statt 399,99 Euro: Die Action-Cam ist ideal für Extremsport und Outdoor-Abenteuer: Sie bietet 5.3K-Videoqualität, 27-MP-Fotos, Bildstabilisierung und ist bis zu 10 Meter wasserdicht. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2024 11:42 Uhr

Philips Hue Solo 3 Meter Lightstrip Statt 69,99 Euro: Der 3 Meter Lightstrip bietet dimmbares, App- und sprachgesteuertes Licht mit RGB-Farbwechsel für Innenräume. Er deckt eine Farbtemperaturspanne von 2000 – 6500 Kelvin ab. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2024 12:53 Uhr

AVM FRITZ!Box 5590 Statt 289 Euro: Leistungsstarker WLAN Mesh Router mit Wi-Fi 6, Glasfaser-kompatibel, für ultraschnelle 3600 Mbit/s, ideal für flächendeckendes, stabiles Heimnetzwerk und viele Geräte. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2024 12:57 Uhr

Nintendo Switch – OLED-Modell Für 299 Euro bekommt ihr nicht nur die Nintendo Switch mit OLED-Display, sondern auch das Spiel "Super Mario Bros. Wonder" und eine 12-monatige Nintendo-Switch-Online-Mitgliedschaft. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2024 11:37 Uhr

Tefal EY905D Dual Easy Fry & Grill Heißluftfritteuse Statt 359,99 Euro: Die Tefal Dual Easy Fry & Grill Heißluftfritteuse mit 8,3 Litern und zwei Kammern ermöglicht das gleichzeitige Garen verschiedener Gerichte. Sie ist schneller und energieeffizienter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2024 11:34 Uhr

Ecovacs Deebot T30 OMNI Saugroboter Statt 899 Euro: Der kompakte Saugwischroboter mit 65 dB Geräuschpegel, Lasernavigation, Hinderniserkennung und 0,3 l Staubbehälter. Er bietet Randreinigung und eine wartungsfreundliche OMNI-Station. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2024 11:16 Uhr

Roborock Qrevo Curv Saugroboter Statt 1.499 Euro: Der Saugroboter bietet 18.500 Pa Saugkraft, ein Dual Anti-Tangle-System für haarefreie Reinigung und eine Seitenbürste für gründliche Sauberkeit, leise 55 dB, ideal für Haustiere. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2024 11:16 Uhr

Delonghi Magnifica Start Milk ECAM220.60.B Statt 499,99 Euro: Sie bereitet Getränke per One-Touch und bietet individuelle Aromastufen, Milchaufschäumung mit LatteCrema, automatische Reinigung und eine integrierte Kaffeemühle. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.11.2024 11:28 Uhr

Black Friday bei MediaMarkt & Saturn

Black Friday ist ein jährliches Shopping-Event, das für außergewöhnliche Sonderangebote bekannt ist. Es stammt aus den USA, wo Black Friday traditionell am Freitag nach Thanksgiving gefeiert wird und den Beginn der Weihnachtsshopping-Saison markiert.

Heutzutage hat Black Friday weltweit an Bedeutung gewonnen. In vielen Ländern – auch in Deutschland – bieten Einzelhändler am Black Friday starke Rabatte an und Schnäppchenjäger sowie gut Vorbereitete können bereits jetzt Weihnachtsgeschenke zu tollen Preisen sichern.

Zudem hat er sich von einem einzelnen Tag zu einem mehrtägigen Schnäppchenmarathon entwickelt. Viele Geschäfte beginnen bereits einige Wochen vorher mit Sonderangeboten, um lange Schlangen und einen Ansturm auf die Geschäfte am Black Friday zu umgehen. MediaMarkt und Saturn tun dies ebenfalls und auf den Aktionsseiten der Black Week findet ihr noch viele weitere Top-Angebote zu stark reduzierten Preisen. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern!

