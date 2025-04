Darf in keinem Haushalt fehlen: Amazon verkauft Sicherheitsbox zum Schnäppchenpreis

Wenn ihr ein Auto besitzt, das mit einem Keyless-Go-System ausgestattet ist, dann kennt ihr die Gefahr. Diebe müssen nicht einmal bei euch einbrechen, um euer Auto zu stehlen. Sie können das Signal vom Autoschlüssel einfach über einen Verstärker von außen abgreifen, zum Auto verlängern und dann wegfahren. Um das zu verhindern, solltet ihr euren Schlüssel in eine Faraday-Box legen. So eine gibt es bei Amazon aktuell viel günstiger.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Faraday-Box bei Amazon günstiger zu haben

Das Prinzip der Sicherheitsbox ist ganz einfach. Es handelt sich um einen faradayschen Käfig, der keine Signale von innen nach außen und von außen nach innen durchdringen lässt. Legt ihr euren Autoschlüssel mit Keyless-Go-System dort hinein, dann kann niemand von außen das Signal abgreifen und euer Auto stehlen. Bei Amazon erhaltet ihr die Faraday-Box mit zwei Taschen für kurze Zeit für 20,34 Euro (bei Amazon anschauen).

Anzeige

Wenn ihr Amazon Prime abonniert habt, dann ist die Lieferung für euch kostenlos. Ansonsten fallen Versandkosten an. Wollt ihr diese umgehen, könnt ihr Amazon Prime für 30 Tage kostenlos abschließen und danach wieder kündigen (Prime bei Amazon anschauen).

Anzeige

Wenn die Box etwas kleiner sein kann, dann wäre das Angebot etwas für euch:

Autoschlüssel-Faraday-Box Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 10.04.2025 16:13 Uhr

Wie groß ist die Gefahr wirklich?

Sehr groß, denn die meisten Keyless-Go-Systeme lassen sich laut dem ADAC sehr einfach überlisten und die Fahrzeuge ohne den Schlüssel in der Nähe über spezielle Sender entsperren. Der ADAC fordert schon seit Jahren einen besseren Schutz für Autobesitzer, die von der Gefahr oft gar nichts wissen.

Anzeige

Nur wer ein Auto mit Ultra-Wide-Band-Technik (UWB) hat, braucht diese Box nicht, weil das Fahrzeug den Abstand zum Schlüssel ermitteln kann. Bei allen anderen Fahrzeugen solltet ihr euren Autoschlüssel zuhause immer automatisch in die Faraday-Box legen. So kann niemand von außen das Signal abgreifen. Alternativ könnt ihr euren Autoschlüssel jedes Mal in Alufolie einwickeln – doch so ne Box ist in meinen Augen einfach schöner.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.