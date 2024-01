Bessere AirTag-Alternative bei Amazon: Das Apple-Original kann einpacken

Unzweifelhaft sind die AirTags für Apple ein voller Erfolg. Der Schlüsselfinder kostet vergleichsweise wenig und ist extrem praktisch. Alternativen sind hingegen meist nur günstiger, können aber nichts besser als das Apple-Original. Anders die Karte von Seinxon – die kann etwas, woran der AirTag bis heute scheitert und ist zudem mit Apples „Wo ist?“ kompatibel – aktuell bei Amazon zu bekommen.

So ein AirTag von Apple ist verdammt nützlich. Koffer, Taschen, Fahrräder, Brieftaschen und vieles mehr lassen sich damit weltweit finden, sollten sie verlegt, vergessen oder gar gestohlen worden sein.

Besser als ein AirTag: Alternative in Kreditkartenform bei Amazon

Was will oder kann da eine Alternative wie die Seinxon Card besser machen? Entdeckt haben wir die bei Amazon und wurden neugierig. Es handelt sich um einen Schlüsselfinder im Kreditkartendesign. So passt der Tracker direkt ins Portemonnaie und verbeult diese nicht wie ein AirTag.

Doch es gibt noch eine Reihe weiterer offensichtlicher Vorteile gegenüber dem Original von Apple:

Wiederaufladbar: Im Gegensatz zum Apple AirTag muss keine Batterie getauscht werden. Stattdessen liegt ein kleiner Adapter bei, mit dem der integrierte Akku der Karte aufgeladen werden kann. Mit einer Ladung soll die Karte bis zu 6 Monate durchhalten.

Blockiert RFID: Die Seinxon Card funktioniert auch als RFID-Blocker in der Brieftasche. Kriminelle, die versuchen, mit entsprechenden RFID-Lesern Beträge von Kreditkarten zu erbeuten, gehen so leer aus.

Kompatibel zu Apples „Wo ist?": Die Karte lässt sich in der entsprechenden App auf dem iPhone hinzufügen und kann so geortet werden. Da auf Apples Find-My-Netzwerk zugriffen wird, funktioniert dies auch weltweit.

Besserer Wasserschutz: Die Karte ist besser gegen Wasser geschützt und zwar nach dem Standard IP68 und nicht nur IP67 wie bei den AirTags.

Das Prinzip der Seinxon Card im Video erklärt:

Wie funktioniert ein Schlüssenfinder von Seinxon?

Preis und ein verschmerzbarer Nachteil

Regulär kostet die Seinxon Card knapp 40 Euro und ist damit etwa gleichteuer wie ein einzelner AirTag. Gegenwärtig aber verkauft Amazon den Schlüsselfinder im Kreditkartendesign für nur 29,99 Euro (bei Amazon ansehen). Wie lange der Aktionspreis gilt, ist uns nicht bekannt.

Doch gibt es so gar keinen Nachteil? Etwas darf nicht verschwiegen werden. Wie alle Lösungen von Drittanbietern fehlt die Nahsuche der AirTags, die mit entsprechend geeigneten iPhones funktioniert. Allerdings spielt die Karte einen unüberhörbaren Ton ab (80 bis 100 dB) und lässt sich so auch auf den letzten Metern der Ortung gut finden.