Das denkt Apple wirklich über euch: iPhone-Werbung feiert Lebensstil, der nur widerlich ist

Auch bei Apple geht nichts mehr ohne KI. Das Tech-Unternehmen bewirbt darum fleißig Apple Intelligence für das iPhone 16. Bei den dazugehörigen Videos muss ich mich aber fragen, was für ein Lebensstil da eigentlich zelebriert wird – und was das über die Kunden aussagen soll.



Ein Kommentar von Martin Hartmann

Apple Intelligence: Werbung für KI direkt aus der Hölle

Apple Intelligence soll euer Leben einfacher machen. Damit sich iPhone-Nutzer das etwas besser vorstellen können, hat Apple einige Werbe-Videos gedreht, die neue Funktionen vorstellen sollen. Sie zeigen auch Menschen, die KI aus den denkbar schlechtesten Gründen nutzen.

Da ist zum Beispiel ein Video, in dem eine Ehefrau und Mutter den Geburtstag ihres Mannes vergessen hat. Entschuldigt sie sich also und shoppt nach einem Geschenk? Pustekuchen. Stattdessen lässt sie die Apple-KI eine Slide-Show mit Familienbildern erstellen. Es ertönt der Songtext: „I am Genius“.

Der nächste Spot zeigt einen Mann im Büro, der so faul ist, dass seine Kollegin schon die Augen verdreht. Als er aber seinem Boss eine Nachricht schickt, lässt er sie von der KI überarbeiten und klingt plötzlich total engagiert und professionell. Wieder heißt es: „I am Genius“.

Apple beleidigt Apple-Nutzer

Durch die Bank weg sind Apple-Nutzer in Apple-Werbung faul, egoistisch, unempathisch und können keine Fehler eingestehen. Ist es das, was der iPhone-Hersteller wirklich von seinen Kunden denkt? Nicht besonders schmeichelhaft.

Das waren noch nicht alle Beispiele. Es gibt noch mehr Apple-Intelligence-Werbung, die ihr auf YouTube finden könnt. Ein besonders trauriges Highlights für mich: Der Goldfisch einer Familie stirbt und so muss wieder eine KI-Slide-Show ran, weil die Erwachsenen keine Worte finden, um ihrer Tochter beizustehen.

Perfektes Leben dank KI: Apples Traum ist mein Albtraum

Die Apple-Werbung soll offensichtlich witzig sein – und das wäre sie vielleicht auch, wenn es nur ein Video gebe, das in diese Kerbe schlägt. Es sind aber so viele. Apple scheint ehrlich der Meinung zu sein, dass iPhone- und Mac-Nutzer wirklich so sind. Dass sie nur auf KI-Funktionen warten, um zu verstecken, dass sie sich nicht um ihre Mitmenschen scheren. Da wird ein vergessener Geburtstag schlicht an die KI abgegeben, anstatt Verantwortung zu übernehmen. Da wird nicht die Tochter getröstet, sondern mit einem iPhone abgelenkt.

Noch skurriler wird es, wenn die Werbung behauptet, die billige KI-Trickserei würde Erfolg haben – im echten Leben ist eine KI-Slide-Show doch ein ziemlich mieses Geburtstagsgeschenk. Diese Leute sind unsoziale Klötze, die für ihr widerliches Verhalten noch belohnt werden – glaubt offenbar zumindest Apple.

Für mich ist das ein sehr dystopisches Bild. Diese Menschen aus der Apple-Werbung können nicht normal mit anderen umgehen. Sie denken nicht darüber nach, was sie tun und wie das auf andere wirkt. Es gibt keine Fehler und keinen Grund, etwas zu lernen und daran zu wachsen.

