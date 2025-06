Dauerhaft günstig: PŸUR Internet-Tarife jetzt ab 19 Euro – aber nur für kurze Zeit

Ihr sucht nach einem Internet-Provider, bei dem ihr euch nicht ständig fragen müsst, wann der günstige Angebotspreis in die Höhe schnellt? Dann lohnt sich ein Blick auf die aktuelle Aktion von PŸUR. Der Anbieter verspricht Internet, das nicht teuer wird – und zwar dauerhaft. Hier die Details.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Das Highlight des Angebots: Ihr zahlt für den Tarif mit 50 Mbit/s im Download und 5 Mbit/s im Upload nur 19 Euro monatlich – und das nicht nur während der Mindestvertragslaufzeit, sondern auch danach. Damit bleibt der Preis stabil und ihr könnt euch langfristig auf die niedrigen Kosten verlassen (Angebot bei PŸUR ansehen). Ein weiterer Vorteil: Der Tarif kommt ohne Festnetzanschluss, ihr zahlt also ausschließlich für das Internet. Aber Achtung: Die Aktion gilt nur bis zum 16. Juni 2025.

Anzeige

Für wen lohnt sich das Internet-Angebot von PŸUR?

Dauerhaft günstiger Preis

Flexibilität nach 24 Monaten

Begrenzte Verfügbarkeit innerhalb von Deutschland

Wenn ihr mehr Bandbreite benötigt, etwa weil im Haushalt regelmäßig gestreamt oder gezockt wird, könnt ihr für 23 Euro im Monat auf 250 Mbit/s im Download upgraden. Der Tarif eignet sich besonders gut für Familien oder WGs, in denen mehrere Geräte gleichzeitig das Netzwerk nutzen. Wenn euch das immer noch nicht schnell genug ist, stehen weitere Optionen zur Wahl:

500 Mbit/s für 26 Euro im Monat

1.000 Mbit/s für 30 Euro im Monat

Praktisch: Nach den ersten 24 Monaten könnt ihr euren Vertrag jederzeit monatlich kündigen – maximale Flexibilität inklusive.

Nachhaltig, ausgezeichnet und regional engagiert

Im diesjährigen Festnetztest der Fachzeitschrift CHIP wurde die Qualität der Internetanschlüsse großer Anbieter erneut umfassend geprüft – sowohl auf Bundesebene als auch regional für jedes Bundesland. PŸUR schnitt dabei besonders gut ab und wurde unter den regionalen Anbietern als Preis-Leistungs-Sieger ausgezeichnet. Laut CHIP bietet kein anderer Anbieter mehr Geschwindigkeit für den niedrigen Preis.

Anzeige

Darüber hinaus konnte PŸUR in zwei Bundesländern die Spitzenposition in der Gesamtbewertung erreichen und wurde von CHIP als „Bester Anbieter in Berlin“ und „Bester Anbieter in Sachsen“ bewertet.

Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf Ökostrom und engagiert sich in sozialen und regionalen Projekten, wie etwa Benefizkonzerten oder Feriencamps für Kinder. Das macht PŸUR nicht nur zu einem günstigen, sondern auch zu einem verantwortungsbewussten Anbieter.

Ob die Tarife an eurer Adresse verfügbar sind, könnt ihr auf der PŸUR-Website einfach prüfen. Das Kabel- und Glasfasernetz von PŸUR versorgt bereits rund drei Millionen Haushalte in Deutschland.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.