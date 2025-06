Für 85,49 Euro: Diesen tragbaren Monitor mit USB-C möchte ich beim mobilen Arbeiten nicht mehr missen

Warum ich den portablen Monitor empfehle

Beim mobilen Arbeiten ist der tragbare Monitor unschlagbar, was den gebotenen Mehrnutzen angeht. USB-C-Kabel an beiden Geräten eingesteckt und schon sieht man doppelt so viel. Daher möchte ich den Monitor, den ich auch persönlich regelmäßig nutze, auf meinen Reisen nicht mehr missen.