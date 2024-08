Die ewige Nummer zwei: Samsung kommt an Apple nicht vorbei

Samsung befindet sich auf dem Smartphone-Markt unangefochten an der Spitze. Das südkoreanische Unternehmen hängt alle anderen Hersteller ab. In anderen Bereichen trifft das nicht zu. Bei Tablets kommt Samsung einfach nicht am größten Rivalen vorbei. Auch im 2. Quartal 2024 bleibt Samsung der ewige Zweite.

Apple bleibt weit vor Samsung

Samsung ist im Smartphone-Sektor vom Erfolg verwöhnt. Seit Jahren dominiert das Unternehmen mit seinen Handys den Markt und ist fast jedes Quartal an der Spitze zu finden. Bei Tablets sieht das ganz anders aus. Obwohl Samsung unzählige verschiedene Modelle in vielen Preisklassen anbietet, gelingt der Durchbruch zur Spitze nicht. Apple ist laut IDC mit seinen iPads auch im 2. Quartal 2024 weit vorn.

Apple sichert sich auch im 2. Quartal 2024 den ersten Platz auf dem Tablet-Markt. (© IDC)

In den letzten drei Monaten hat Apple insgesamt 12,3 Millionen iPads verkauft. Das entspricht einem Zuwachs von 18,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Marktanteil von 35,8 Prozent. Mehr als jedes dritte verkaufte Tablet war also ein iPad.

Samsung kam im gleichen Zeitraum auf 6,9 Millionen verkaufte Tablets. Das Unternehmen konnte 18,6 Prozent zulegen und kommt auf einen Marktanteil von 20,1 Prozent. Jedes fünfte Tablet war also von Samsung. Dabei bietet Samsung im Vergleich zu Apple viel mehr und günstigere Modelle an. Trotzdem reicht es nicht wie bei den Smartphones für die Spitze.

Der dritte bis fünfte Platz sind eng beieinander. Lenovo kommt auf den dritten Platz, gefolgt von Huawei auf dem vierten und Xiaomi auf dem fünften Platz. Huawei und Xiaomi konnten ihre Verkaufszahlen deutlich steigern. Bleibt es dabei, könnten sie Lenovo bald überholen.

Samsung versucht es bei Tablets nun auch mit der FE-Serie:

Wieso kann Samsung nicht mit Apple mithalten?

Einer der Gründe dürfte mit Sicherheit auch das Android-Betriebssystem sein. Dieses ist im Gegensatz zu iPadOS nicht so gut für Tablets optimiert. Es fehlt an Apps und der allgemeinen Unterstützung der Entwickler. Apple hat sein Ökosystem zudem perfekt vernetzt. Samsung versucht aber nachzuziehen, sodass sich da in Zukunft sicher noch was ändern kann.