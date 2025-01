Drei Wochen mit den Soundcore Liberty 4 Pro: Anker-Kopfhörer haben mich überrascht

Anker hat mit den Soundcore Liberty 4 Pro neue In-Ear-Kopfhörer auf den Markt gebracht, die so einige Besonderheiten bieten. Ich konnte die Kopfhörer bereits einige Wochen vor dem Marktstart in meinem Alltag nutzen und bin positiv überrascht, was ihr alles zum bezahlbaren Preis erhaltet.

Soundcore Liberty 4 Pro im Test: Fazit Anker hat mit den Soundcore Liberty 4 Pro wirklich abgeliefert. Sie bieten einen guten Klang, ein starkes ANC, sitzen bequem im Ohr und halten lange durch. Das Ladecase mit Display und Touchfläche ist cool, aber eher ein Gimmick. Kabellos laden lassen sich die Kopfhörer auch. Mir ist weiterhin positiv aufgefallen, dass in der App sehr viele Einstellungsmöglichkeiten bestehen, sodass ihr euch die Kopfhörer so anpassen könnt, wie ihr sie braucht. Einige Einstellungen sind aber auch etwas versteckt. Die Verbindung zu meinem Pixel 9 Pro XL war über längere Strecken in der Wohnung stabil. Meine viel teureren Bose-Kopfhörer steigen da früher aus. Viel zu kritisieren gibt es nicht. Klar, es ist das typische ANC-Rauschen vorhanden, wenn keine Musik läuft und auch ein Touchscreen fehlt mir bei dem im Case integrierten Display. Die Bedienung über die Außenfläche ist aber ein anständiger Kompromiss. Wenn man den Preis von 130 Euro bedenkt, dann bekommt ihr mit den Soundcore Liberty 4 Pro dafür richtig starke Kopfhörer. Ich zumindest werde diese auch weiterhin tragen. Soundcore Liberty 4 Pro von Anker Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.01.2025 05:21 Uhr Vorteile: Klang

Design

Aktive Geräuschunterdrückung

App-Funktionsumfang

Akkulaufzeit

Kabellose Ladefunktion

Preis-Leistungs-Verhältnis Nachteile: Case-Bedienung

Überraschend bequem

Die Kopfhörer sitzen bei mir perfekt im Ohr. (© GIGA)

Ich hatte schon immer ein Problem, passende In-Ear-Kopfhörer zu finden. Entweder waren sie zu groß, zu klein, zu schwer und saßen somit nicht richtig im Ohr. Soundcore legt den Liberty 4 Pro insgesamt sechs verschiedene Größen von Silikon-Ohrstöpseln bei, sodass ich zur Abwechslung wirklich mal eine richtig gut passende Größe gefunden habe.

Im Video könnt ihr euch die Kopfhörer anschauen:

Soundcore Liberty 4 Pro von Anker vorgestellt

In Kombination mit dem Steg sitzen die Kopfhörer bei meinen sonst inkompatiblen Ohren sehr sicher, sodass ich auch auf dem Fahrrad und Laufband keine Probleme hatte. Im normalen Alltag, als ich im Winter natürlich eine Mütze getragen habe, sowieso nicht.

Für mich ist beim Radfahren auch wichtig, dass ich mit nur einem Ohrhörer fahren und die Kopfhörer trotzdem nutzen kann. Das geht hier ohne Probleme.

Solider Klang – nach Modifikationen

Den Klang der Kopfhörer und die Intensität des ANC könnt ihr ganz individuell einstellen. (© GIGA)

Der Klang der Liberty 4 Pro hat mich im ersten Moment nicht weggefegt. Sie klingen mit den Werkseinstellungen recht neutral. Das ist aber nicht schlimm, denn das ist bei vielen Herstellern normal. In der App lässt sich das Klangprofil verändern. Am besten haben mir dort die Einstellungen Bass Booster und Hip-Hop gefallen. Dadurch ist der Klang direkt etwas voluminöser. Habe ich einen Podcast gehört, dann habe ich das Podcast-Profil gewählt, das für mich ganz gut passte.

Die aktive Geräuschunterdrückung funktioniert überraschend gut. Das typische ANC-Rauschen konnte Soundcore bei den Liberty 4 Pro jedoch nicht beseitigen. Sobald etwas Musik oder Sprache läuft, hört ihr davon aber nichts mehr.

Sehr umfangreiche App

Die App bietet sehr viele Funktionen. (© GIGA)

Die Equalizer-Einstellungen mit den verschiedenen Profilen und der benutzerdefinierten Option sind dabei nur der Anfang. Ihr könnt in der App sehr viele Einstellungen vornehmen.

So lässt sich in der App die Intensität der aktiven Geräuschunterdrückung wählen. Da habt ihr fünf Stufen zur Wahl. Gleiches gilt für die andere Richtung, wenn ihr eure Umgebungsgeräusche hören wollt. So könnt ihr relativ genau einstellen, wie viel oder wenig ihr von eurer Umwelt wahrnehmen wollt.

In den Einstellungen könnt ihr beispielsweise räumlichen Klang (Spatial Audio) auswählen, den Sitz der Kopfhörer testen, einen Hörtest machen und die Einstellungen für die Bedienung an den Kopfhörern selbst individuell bestimmen. Ihr könnt dabei zwischen dem rechten und linken Ohrhörer unterscheiden.

Noch tiefer in den Einstellungen findet ihr die Möglichkeit für eine duale Verbindung zu zwei Geräten. Habe ich mit meinem Pixel 9 Pro XL und MacBook Air M2 ausprobiert. Das funktioniert wunderbar. Ihr könnt die Kopfhörer oder das Ladecase finden und die Einstellungen des Ladecase ändern.

Generell ist der Funktionsumfang riesig. Die App könnte aber etwas aufgeräumter sein, damit man Funktionen schneller findet. Die Einstellungen zum Ladecase sind beispielsweise sehr versteckt, obwohl es sich eigentlich um ein Key-Feature handelt.

Ladecase mit Display

Das Display ist ein kleines Highlight. (© GIGA)

Eine der coolsten Funktionen der Liberty 4 Pro ist das Ladecase mit Display und kleiner Touchfläche an der Außenseite. Das finde ich tatsächlich nicht optimal, denn ich habe zu Beginn immer gedacht, dass es sich dabei um einen Touchscreen handelt. Tatsächlich bedient ihr das Display über eine Touchfläche an der Außenseite.

Ihr könnt auf dem Display verschiedene Funktionen direkt abrufen und Infos ablesen. (© GIGA)

Ihr könnt damit die Intensität der Geräuschunterdrückung direkt am Case einstellen. Das war auch die einzige Funktion, die im Auslieferungszustand aktiviert war. Über die Einstellungen könnt ihr zusätzliche Optionen freischalten. Beispielsweise für die Anpassung des ANC an den atmosphärischen Druck, den Zugriff auf die Geräte-finden-Funktion oder ihr könnt das Case als Auslöser für die Smartphone-Kamera verwenden.

Die Anpassung des ANC an den atmosphärischen Druck ist während des Flugs wichtig, denn durch die sich immer wieder veränderten Druckverhältnisse leidet die Geräuschunterdrückung. Die Kopfhörer passen sich an und ihr könnt das volle Potenzial des ANC ausschöpfen.

Soundcore lag bei der Voreinstellung aber tatsächlich richtig. Am Ende habe ich nur eine Einstellung genutzt, die voreingestellt war. Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass das Display ein Touchscreen wäre.

Akkulaufzeit überzeugt

Im Case werden die Kopfhörer sehr schnell geladen. (© GIGA)

In meinem Alltag erreiche ich mit den Liberty 4 Pro beim Hören von Musik, hin und wieder telefonieren und dem Wechsel zwischen zwei Geräten mit eingeschaltetem ANC eine Laufzeit von etwa 5 Stunden.

Bis auf einen Flug oder eine lange Bahnfahrt dürfte man die Kopfhörer aber sowieso nie so lange in den Ohren haben und zwischendurch im Case aufladen. Das Laden funktioniert tatsächlich auch ziemlich zügig, sodass ihr auch eine längere Reise ohne Probleme mit den Kopfhörern überwinden könnt.

Ohne ANC habe ich die Kopfhörer gar nicht verwendet, denn dann müsste man sich so ein Modell gar nicht erst kaufen. Entsprechend länger würde die Akkulaufzeit ausfallen.

Das Case mit den Kopfhörern könnt ihr per USB-C-Kabel oder kabellos aufladen. In dieser Preisklasse ist das natürlich auch ein kleines Highlight.

Soundcore Liberty 4 Pro von Anker Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.01.2025 05:21 Uhr

