E-Auto-Paradies: Hier haben Benziner jetzt keine Chance mehr

Norwegen ist das Schlaraffenland für E-Auto-Fans. Kein anderes europäisches Land hat so früh und so konsequent auf den Elektroantrieb gesetzt. Das zahlt sich aus, denn schon jetzt nehmen die Vollstromer eine riesige Hürde, die in Deutschland wohl noch Jahrzehnte entfernt ist.

Benziner abgehängt: In Norwegen überholen E-Autos

E-Autos sind wohl nirgends in Europa so beliebt wie in Norwegen. Das skandinavische Land hat schon heute die höchste Dichte an Vollstromern. Jetzt stellen die E-Autos sogar bereits Benziner in den Schatten – und das nicht bloß bei den Neuzulassungen, sogar tatsächlich bereits im Bestand.

In Norwegen sind rund 2,8 Millionen Autos zugelassen, wie der norwegische Informationsrat für Straßenverkehr (OFV) berichtet (Quelle: Spiegel). Davon fahren aktuell 753.905 mit Benzin, während E-Autos auf 754.303 Fahrzeuge geklettert sind.



„Das ist historisch“, meint OFV-Chef Öyvind Solberg Thorsen. Norwegen habe einen Meilenstein erreicht, „den vor zehn Jahren nur wenige in Betracht gezogen hätten.“

Norwegen hat keine Wahl: E-Autos sind gesetzt

Es ist ein Erfolg, der aber auch recht alternativlos ist: Denn Norwegen hat sich vorgenommen, ab 2025 keine Verbrenner mehr zur Neuzulassung zu erlauben. Im Gegensatz zur EU, wo dieser Schritt erst zehn Jahre später geplant ist und schon heute wieder von Verbrenner-Vertretern untergraben wird – nicht zuletzt vom Kanzlerkandidaten der Union, Friedrich Merz.

So beliebt die Elektroautos in Norwegen sind, liegt noch der Diesel an erster Stelle. Auf die Selbstzünder entfallen knapp 1 Millionen Fahrzeuge im Bestand. Der Anteil ist aber bereits deutlich im Sinkflug – kein Wunder bei 94,3 Prozent der Neuzulassungen, die auf den batterieelektrischen Antrieb entfallen.

Ein Problem ist aber auch in Norwegen vorhanden: E-Autos sind teuer. So soll einer aktuellen Studie zufolge mehr als die Hälfte der Haushalte mit E-Auto nicht nur eines besitzen, sondern gleich drei oder mehr. Im Umkehrschluss gilt: Nur wenige Menschen mit geringeren finanziellen Mitteln dürften bereits auf ein Elektroauto umgestiegen sein.

Trotzdem ist der OFV-Mann sicher: Norwegen werde bald schon das Ziel erreichen, „das erste Land der Welt zu werden, dessen Fahrzeugflotte von Elektroautos dominiert wird.“

Der Preis sielt auch in Norwegen eine entscheidende Rolle:

