E-Bike statt Fahrrad: 4 gute Gründe, weshalb ich lieber elektrisch fahre

Ich bin schon immer viel mit dem Fahrrad gefahren. Damals zur Schule, während der Studienzeit oder in meiner Freizeit. Früher mit einem ganz normalen Rad, doch mittlerweile bewege ich mich fast ausschließlich mit elektrischem Antrieb. Für mich hat das nur Vorteile.

Meine Liebe zum E-Bike wächst immer mehr

Als ich mir vor einigen Jahren mein erstes E-Bike gekauft hatte, war es wie Liebe auf den ersten Blick. Wenn es nicht regnet und zu kalt ist, bin ich mittlerweile nur noch damit unterwegs. Dafür gibt es vier gute Gründe:

Mehr unterwegs: Mit dem E-Bike fahre ich einfach viel häufiger, länger und weiter. Ich habe meine Heimat dadurch komplett neu erlebt und viele neue Orte gesehen, die ich sonst nicht besucht hätte. Oft fährt man mit dem Auto daran vorbei, ohne sie wirklich zu erleben. Durch das E-Bike bin ich einfach mehr an der frischen Luft. Ich bleibe fit: Viele denken, dass man sich mit einem E-Bike gar nicht mehr anstrengen muss. Zumindest ich fahre oft im Eco-Modus und muss deswegen weiterhin ordentlich in die Pedale treten. Da ich im Vergleich zu meinem Fahrrad weiter und länger fahre, verbrenne ich dabei sogar mehr Kalorien. Weil ich außerdem immer wählen kann, wie sehr ich mich auf dem E-Bike anstrengen möchte, ist der innere Schweinehund kleiner, um wieder aufs Rad zu steigen. Reduzierter Stress: Auf dem E-Bike bin ich für mich allein, höre Musik oder einen Podcast und kann so entspannen. Gut, ich bin an der Nordsee und habe mit Ostfriesland ein eher ruhiges Fleckchen vor der Tür. Doch insgesamt bin ich nach dem Radfahren immer entspannter und kann auch besser schlafen, weil ich etwas Sport gemacht habe, ohne mich zu überanstrengen. Weniger krank: Durch die Bewegung, den Sonnenschein im Sommer und allgemein die Stressreduzierung bin ich im Hinblick auf das Immunsystem auch gestärkt. Ich belaste meinen Körper auch nicht zu sehr, sodass ich bisher noch keine Verletzungen durch Überanstrengung hatte. Das kam früher auf dem Rennrad durchaus vor, wenn ich mich bei Gegenwind nach Hause schleppen musste. Auf dem E-Bike erhöhe ich einfach die elektrische Unterstützung und entlaste meinen Körper.

Neue Herausforderungen

Beim letzten Italienurlaub habe ich mir erstmals ein E-Mountainbike ausgeliehen und war damit rund um den Gardasee unterwegs. Das hat meine Leidenschaft für das E-Mountainbiken geweckt. Im Winter-Sale habe ich mir ein eigenes E-Mountainbike geholt und will zukünftig mehr in den Bergen unterwegs sein. Das macht mir sogar noch mehr Spaß als lange Strecken auf dem flachen Land und am Meer zurückzulegen. Mit einem normalen Mountainbike würde ich das vermutlich nicht in Angriff nehmen – so wird das E-Bike für mich eindeutig zur besseren Wahl.

