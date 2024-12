Die Top 10 gefährlichsten Straßen in Hessen: Eine Stadt belegt den ersten Platz

Wer einem Verkehrsunfall entgehen möchte, sollte die gefährlichsten Straßen in Hessen kennen. Eine Statistik zeigt, wo es brenzlig wird. Dabei hat eine Stadt bei den Unfällen traurigerweise die Nase vorn.

Hier finden die meisten Unfälle in Hessen statt

Auf ganze 18.326 Verkehrsunfälle bringt es das Bundesland Hessen im Jahr 2023. Eine Statistik der Allianz Direct zeigt, auf welchen Straßen es am häufigsten zu gefährlichen Situationen kommt. Frankfurt am Main ist der turbulente Spitzenreiter. Da das Verkehrsaufkommen in Frankfurt sehr hoch ist, steigt auch das Risiko für Verkehrsunfälle.

Die Hanauer Landstraße gilt als unfallreichste Straße in ganz Hessen. 50-mal hat es hier 2023 gekracht. Auch auf den Plätzen Platz zwei und drei sowie fünf und neun findet sich Frankfurt wieder. Die Friedberger Landstraße liegt mit 46 Unfällen direkt hinter der Hanauer Landstraße.

Und auch die A3 nahe dem Postleitzahlengebiet 60528 Frankfurt schafft es mit 37 Unfällen auf das Treppchen. Zudem sind noch die A5 in 60488 Frankfurt und die A3 in 60599 Frankfurt Straßen, die ihr lieber meiden solltet.

Wiesbaden: unterschätztes gefährliches Pflaster

Aber auch im kleineren Wiesbaden, der Hauptstadt des Bundeslandes, geht es auf den Straßen nicht reibungslos zu. Die viertgefährlichste Straße ist nämlich die A3 rund um 65207 Wiesbaden. Den neunten Platz der Statistik teilt Wiesbaden sich mit Frankfurt: Sowohl auf der Dotzheimer Straße in Wiesbaden als auch auf der A3 in 60599 Frankfurt kam es 2023 zu 29 Unfällen.

Wo es noch häufig zu Unfällen kommt

Neben Frankfurt und Wiesbaden reiht sich Rodgau in die Statistik der gefährlichsten Straßen Hessens ein. Auch hier ist die A3 in 63110 Rodgau der Übeltäter. Zu 33 Unfällen kam es hier im Jahr 2023. Pfungstadt belegt mit der A67 und 31 Unfällen den siebten Platz. Die Holländische Straße in Kassel scheint ebenfalls ein Unfall-Hotspot zu sein, an dem 2023 30 Verkehrsunfälle aufgezeichnet wurden.

