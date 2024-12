Bei Uber eine Rechnung ausstellen lassen – so geht’s

Ihr seid regelmäßig mit Uber unterwegs und benötigt eine Rechnung, um berufliche Fahrten abzurechnen? Das klappt über einen kleinen Umweg. Wir erklären euch, wo ihr die Rechnungen herunterladet.

Wofür ihr eine Rechnung bei Uber braucht

Uber ist eine praktische Alternative zu klassischen Taxis. Nutzt ihr den Fahrdienst beruflich, braucht ihr meist eine Rechnung, damit der Arbeitgeber euch die Reisekosten erstattet oder ihr die Ausgaben von der Steuer absetzen könnt. Doch Rechnungen sucht ihr in der Uber-App, über die ihr eure Fahrten bucht, vergeblich.

So erhaltet ihr eine Rechnung bei Uber

Um euch eine Rechnung für eine Uber-Fahrt ausstellen zu lassen, müsst ihr die Uber-Webseite besuchen und diese Schritte befolgen:

Geht einmalig auf euer Uber-Steuerprofil und hinterlegt dort die gewünschten Steuerinformationen. Dann könnt ihr unter riders.uber.com/trips unter „Meine Fahrten“ all eure Uber-Trips ansehen. Klickt die gewünschte Fahrt, für die ihr einen Beleg haben möchtet, an. Geht auf den Punkt „Details ansehen“. In der oberen rechten Ecke findet ihr die Option „Rechnung herunterladen“.

Quittungen gibt’s auch per E-Mail

Benötigt ihr keine vollumfängliche Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer, sondern nur eine Quittung für eure Fahrt, geht das auch einfacher. Sobald ihr aus dem Uber steigt, bekommt ihr automatisch einen Beleg an die in eurem Uber-Konto hinterlegte E-Mail-Adresse zugesendet. In der Uber-App findet ihr weitere Informationen.

Öffnet die Uber-App und geht im Menü zum Punkt „Deine Fahrten“. Tippt auf die gewünschte Fahrt, über die ihr mehr erfahren wollt. Nun wird euch der Abholort, das Ziel und die Route angezeigt. Unter „Beleg“ wird euch der Fahrpreis aufgeschlüsselt.

Klappt es mit den Rechnungen oder Belegen von Uber nicht, überprüft zunächst, ob die Steuerdaten und Kontaktinformationen in eurem Uber-Konto aktuell sind. Wendet euch am besten an den Kundenservice, wenn weiterhin Probleme bestehen.

