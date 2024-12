Rückruf von Kia: E-Auto-Fehler zeigt die Schwächen moderner Assistenzsysteme

Dass E-Autos die Zukunft sind, wird vielerorts schon lange prophezeit. Doch nicht alle neuen Funktionen sind wirklich ausgereift – wie im aktuellen Fall von Kia zu sehen ist.

Kia: Welcher Fehler tritt auf?

Rund 42.000 Fahrzeuge der EV9-Modelle sind derzeit von einem elektronischen Fehler betroffen, der unter Umständen gefährlich werden kann. Wie kfz-betrieb berichtet, tritt der Mangel in der Software von Kia auf und betrifft die IEB, die integrierte elektronische Bremse.

Demnach treten bei der Nutzung des RSPA (Remote Smart Parking Assistent) Mängel auf. Mit dieser Funktion lässt sich ferngesteuert bequem ein- und ausparken. Wird der RSPA allerdings mit einer Geschwindigkeit von unter 3 km/h genutzt, kann es vorkommen, dass in der IEB nicht genug Druck produziert wird – womit der Bremsweg länger wird.

Der Fehler im Assistenzsystem des EV9 kann in der Werkstatt behoben werden. Dass der Elektro-SUV aus dem Hause Kia aber noch ein paar andere Makel hat, zeigt unser Testbericht im Video.

Bremsweg kann zur Gefahr werden

Verlängert sich der Anhalteweg, kann das nicht nur zu Schäden an anderen Fahrzeugen führen, sondern auch für Fußgänger gefährlich werden. Wer also einen EV9 fährt, sollte mit dem Gang zum Servicepartner nicht allzu lange warten.

Welche Maßnahmen ergreift Kia?

Im Deutschland sind 2.554 Fahrzeuge von dem Mangel betroffen, der per Software-Update für den IEB behoben werden soll. EV9-Halter sollten für die Wartung rund eine Stunde einplanen. Kunden müssen aber berücksichtigen, dass der ganze Prozess mitsamt Fahrzeug-Annahme und -Herausgabe zwei Stunden dauern könnte.

Wer einen EV9 fährt, der zwischen dem 10. März 2023 und dem 15. Oktober 2024 vom Band gelaufen ist, wendet sich am besten direkt per „Kia Sofortkontakt“ an den Hersteller. Die Rückrufaktion läuft unter der Kennnummer 241164.

Nicht der erste Rückruf von Kia

Dass nicht nur Kraftfahrzeuge immer wieder von Rückrufen betroffen sind, ist heutzutage keine Seltenheit mehr. Bei all diesen Aktionen kann man sich als Kunde durchaus fragen, was eigentlich mit den Produkten nicht stimmt, die wir in diesen modernen Zeiten kaufen.

Wie bei der Konkurrenz ist die Rückrufaktion wegen des fehlerhaften Remote Smart Parking Assistent aber nicht das erste Mal, dass der südkoreanische Hersteller eins seiner Modelle in die Vertragswerkstätten beordert. 2022 traten an Kias EV6 Probleme am „Shift by Wire“-System auf – also auch an einer Bremsfunktion.

