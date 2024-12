Die Top 10 gefährlichsten Straßen in Rheinland-Pfalz: Augen auf im Straßenverkehr!

Manche Straßen sind für ständige Unfälle bekannt. Man hört immer wieder davon – und so weiß man, wo man in seiner Umgebung besonders aufpassen muss. Wie sieht es in Rheinland-Pfalz aus? Wo sind die Unfallschwerpunkte?

Unfallstatistik der Allianz

Die Allianz Direct hat eine Unfallstatistik für das Jahr 2023 veröffentlicht. In dieser Statistik werden nur Unfälle berücksichtigt, die über reine Blechschäden hinweggehen – es muss also mindestens einen leichten sogenannten Personenschaden gegeben haben. Von dieser Art gab es im Jahr 2023 deutschlandweit 291.890, auf Rheinland-Pfalz fallen davon 12.450 Unfälle.

Unfälle in Rheinland-Pfalz

Für Rheinland-Pfalz wurden in der Statistik 12.450 Unfälle mit Personenschäden vermerkt. 10.264 dieser Unfälle gingen mit leichten Verletzungen halbwegs glimpflich aus. Bei 2079 Unfällen kam es zu schweren Verletzungen. Leider wurden auch 125 Unfälle mit Todesfolge verzeichnet.

Unfallschwerpunkte in Rheinland-Pfalz

Die Straßen mit den meisten Unfällen sind vor allem im Südosten des Bundeslandes zu finden, aber sie sind nicht ausschließlich auf diesen Bereich begrenzt. Wir listen auch die zehn unfallreichsten Straßen des südwestlichen Bundeslands auf:

B9 bei Koblenz (21 Unfälle, 21 mit Leichtverletzten) Maudacher Straße in Ludwigshafen (20 Unfälle, 19 mit Leichtverletzten, einer mit Schwerverletzten) A60 bei Mainz (19 Unfälle, 14 mit Leichtverletzten, fünf mit Schwerverletzten) Lauterstraße in Kaiserslautern (18 Unfälle, 18 mit Leichtverletzten) Wormser Straße in Frankenthal (18 Unfälle, 17 mit Leichtverletzten, einer mit Todesfolge) Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen (18 Unfälle, 18 mit Leichtverletzten) A60 bei Ingelheim (18 Unfälle, 15 mit Leichtverletzten, drei mit Schwerverletzten) B41 bei Idar-Oberstein (17 Unfälle, 14 mit Leichtverletzten, zwei mit Schwerverletzten, einer mit Todesfolge) Bosenheimer Straße in Bad Kreuznach (16 Unfälle, 14 mit Leichtverletzten, zwei mit Schwerverletzten) A6 bei Wattenheim (16 Unfälle, 14 mit Leichtverletzten, zwei mit Schwerverletzten)

