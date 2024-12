Ein Werwolf-Steuerberater, Vergangenheit löschen, Bungee-Glück: 16 kostenlose E-Books

Wie nennt man eigentlich einen weiblichen Paparazzi? Jedenfalls sollte sie sich nicht in einen Star verlieben. Und was wäre, wenn ihr alle Peinlichkeiten der Vergangenheit löschen lassen könntet. Das und mehr erfahrt ihr in den kostenlosen Kindle-Büchern von heute.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon sind aber jeden Tag für euch erhältlich, wenn ihr bei Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Liebe & Leidenschaft

Bungee-Sprung ins Glück Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 10:38 Uhr

Der Prinz trägt Rot: Ein Liebesroman mit Happy End Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 10:39 Uhr

Blue Harmony: Zweite Chance - Romantische Komödie (My Day 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 10:44 Uhr

Heartbreak Weather: Stürmische Zeiten Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 10:46 Uhr

Verloren im Traum Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 10:47 Uhr

Spiced Love: Sammelband Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 10:47 Uhr

Und plötzlich leuchtet die Nacht Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 10:48 Uhr

Alpha One (Alpha-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 10:49 Uhr

Science-Fiction & Fantasy

Die Traumkriegerin: Der Ruf der Regenten (Traumkriegerin-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 10:39 Uhr

Gentlewolf: Die Föhrenbach Chroniken Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 10:40 Uhr

Kampf um das Herz des Alphas (World of the Werewolves Packs): Spicy Werewolf Romance Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 10:42 Uhr

Was? Wäre? Wenn?: Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 10:45 Uhr

Romane, Krimis & Thriller

Tod in Venedig Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 10:44 Uhr

Campus Princess (Campus Reihe 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 10:49 Uhr

Moorbestie: (direkt aus der Hölle) Duisburg Krimi (Thriller vom Spaghettiknoten Duisburg 9) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 10:52 Uhr

Martinsnacht : Duisburg Krimi (Thriller vom Spaghettiknoten Duisburg 11) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 10:53 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Hier könnt ihr sehen, welche Kindle-Bücher gestern gratis waren. Oft erstrecken sich solche Aktionen nämlich über mehrere Tage!

Die dunkle Symphonie: Tagebuch eines Serienkillers Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 05:53 Uhr

Seitenwende: Thriller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 08:43 Uhr

Josephine Tey's Kriminalfälle: drei Bände (Josephine Tey - Krimiklassiker) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 05:48 Uhr

Black Diamond Death (Sloane Monroe Serie 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 09:13 Uhr

Des Teufels Lohn (Die-Ryan-Lock-Romane 4) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 05:39 Uhr

Jeder hat Leichen im Keller Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 09:01 Uhr

Miau (Killerkatzen 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 05:48 Uhr

Off the Grid (Postapokalyptisches EMP-Überleben in einer machtlosen Welt 27) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 12:00 Uhr

Zu frech zum Beißen (Schaurige Liebesgeschichten 5) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 05:51 Uhr

Lunatic Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 06:38 Uhr

Die Morgan-Reihe Invasion der Toten: spannende, düstere Fantasy Buch Reihe mit Action und Science Fi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 11:55 Uhr

In seinem Visier: Ein MM Bodyguard-Roman (Die Brüder Synn 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 08:52 Uhr

Mein Herz in Havanna: Ein Kuba-Urlaubsroman mit Happy End (Weltweit verliebt) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 11:50 Uhr

Sandkastenliebe: Eine zweite Chance Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 05:53 Uhr

9 Liebesromane im Bundle der Gefühle Dezember 2024 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 08:24 Uhr

Ein Haus in Irland: Bericht einer Reise Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 12:09 Uhr

First Night - Der Vertrag (First-Reihe 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 09:10 Uhr

Hotel mit Meer und Liebe: Ein Küstenroman (Ostsee-Küstenromane) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 09:41 Uhr

Das Kreative Bratwurst Kochbuch: Neue Ideen für einen echten Klassiker! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 09:35 Uhr

Frohes Neues Jahr Kochbuch: Köstliche Rezepte für Festliche Vorspeisen, Hauptgerichte, Desserts & Ge Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.12.2024 12:02 Uhr

