Für 19,99 Euro: Amazon verkauft ein cleveres Kärtchen, das jeder iPhone-Besitzer braucht

Wo ist schon wieder das Portemonnaie? Wer sich regelmäßig diese Frage stellt, findet jetzt die Lösung – in Form einer praktische AirTag-Alternative in Kreditkartenform, die direkt in die Geldbörse passt. Bei Amazon kostet der innovative Tracker aktuell 19,99 Euro und macht das Leben von vergesslichen Menschen deutlich einfacher.

Amazon verkauft AirTag-Alternative in Kartenform mit Rabatt

Die Suche nach der verlegten Brieftasche kann schnell in Stress ausarten. Der Finder Slim von Markenhersteller Ugreen bietet hier eine elegante Lösung: Mit einer Dicke von nur 1,7 Millimetern – vergleichbar mit einem Ein-Cent-Stück – lässt sich der Apple-zertifizierte Tracker für 19,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) direkt in der Brieftasche verstauen. Mit dem aktuell erhältlichen 2-Euro-Coupon sparen Käufer sogar noch mehr.

AirTag-Alternative In Kartenform fürs Portemonnaie, kompatibel mit Apples "Find My"-Netzwerk. Staub- und wassergeschützt nach IP68. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.01.2025 16:30 Uhr

Der Finder Slim integriert sich nahtlos in Apples "Find My"-Netzwerk. Die Einrichtung erfolgt ohne zusätzliche App-Installation direkt über die vorinstallierte "Find My"-App. Ein besonderes Highlight ist die Ladefunktion: Eine Akkuladung hält bis zu 12 Monate durch, der Ladestand lässt sich jederzeit in der App überprüfen. Der integrierte Summer erreicht eine Lautstärke von bis zu 80 Dezibel – vergleichbar mit einem Wecker – und erleichtert das Auffinden verlegter Gegenstände auch in größeren Wohnungen.

Ein weiteres Highlight ist die IP68-Zertifizierung des Trackers. Diese robuste Bauweise macht den Finder Slim resistent gegen Staub und ermöglicht ein kurzzeitiges Untertauchen in bis zu 1,5 Meter tiefem Wasser. Das bedeutet: Selbst wenn die Brieftasche samt Tracker versehentlich in eine Pfütze fällt oder im Regen landet, bleibt die Funktionalität erhalten. Diese Widerstandsfähigkeit macht den Tracker zu einem verlässlichen Begleiter bei allen Wetterbedingungen.

Für wen lohnt sich Karten-Tracker bei Amazon?

Der Karten-Tracker eignet sich ideal für iPhone-Nutzer, die häufig ihre Brieftasche verlegen. Das flache Design, lange Akkulaufzeit und der Staub- und Wasserschutz machen ihn zum praktischen Begleiter im Alltag. Allerdings sollten Android-Nutzer die Finger davon lassen – der Tracker funktioniert ausschließlich mit iOS-Geräten.

