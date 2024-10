Für 19,99 Euro bei Amazon: Ein Muss für alle, die eine Badewanne haben

Ein Buch in der Badewanne lesen oder gemütlich eine Serie schauen – und das ohne Angst vor nassen Überraschungen? Mit einer ausziehbaren Badewannen-Ablage ist das kein Problem. Für unter 20 Euro gibt es bei Amazon einen dieser Alltagshelden. Im Vergleich zu vielen anderen Modellen bietet er raffinierte Features und verwandelt das Bad im Handumdrehen in eine Wellness-Oase.

Amazon verkauft Badewannen-Ablage für 19,99 Euro

Gutes Buch, ein Glas Wein und dazu ein entspannendes Bad: Manchmal kann es so einfach sein, um für einen kurzen Moment dem Alltagsstress zu entfliehen. Wer dabei keine böse Überraschung erleben will, sollte sich eine Badewannen-Ablage besorgen. Sie hält alles griffbereit und bietet sicheren Stand für Buch, Weinglas und Co. Ein besonders schönes und auch cleveres Modell gibt es bei Amazon für 19,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen).

Badewannen-Ablage Aus Bambus, mit Buch- und Tablet-Halter und Schlitz für Smartphones. Passend für unterschiedliche Badewannen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 17.10.2024 16:18 Uhr

Die Badewannenablage punktet mit ihrer Vielseitigkeit und durchdachten Konstruktion. Mit einer Länge von 75 bis 110 cm passt sie sich unterschiedlichen Wannengrößen an und bietet eine großzügige Ablagefläche von 23 cm Breite. Das robuste Bambusholz ist nicht nur optisch ansprechend, sondern auch besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit – ideal für den Einsatz im Badezimmer.

Besonders praktisch sind die verschiedenen Halterungen und Ablagen. Ein Weinglashalter lädt zum Entspannen bei einem Glas Wein ein, während eine runde Aussparung Platz für Kerzen oder Teetassen bietet. Für Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt: Ein integrierter Tablet-Halter und ein schmaler Schlitz für Smartphones ermöglichen es, Filme zu schauen oder Musik zu hören. Zusätzlich bietet ein abnehmbarer Aufsatz Platz für Badeutensilien wie Shampoo oder Schwämme.



Das Gewicht von 6,3 Kilo verleiht dem Badewannen-Aufsatz zwar eine gewisse Schwere, sorgt aber gleichzeitig für die nötige Stabilität während der Nutzung.

Amazon-Kunden bewerten die Badewannen-Ablage mit hervorragenden 4,4 von 5 Sternen. Ihre Beliebtheit zeigt sich auch in den Verkaufscharts: Aktuell belegt sie Platz 1 in der Kategorie Badezimmerablagen.

Für wen lohnt sich die Badewannen-Ablage bei Amazon?

Die ausziehbare Badewannenablage ist ideal für alle, die ihr Badeerlebnis aufwerten möchten, ohne viel Geld auszugeben. Besonders Wellness-Liebhaber und Paare, die gerne gemeinsam entspannen, profitieren von den zahlreichen Ablagemöglichkeiten.

