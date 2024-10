Für 49,99 Euro: Amazon verkauft einen Beistelltisch, der richtig clever ist

Feierabend, Füße hoch – und plötzlich erscheint auf dem Handy die Meldung „Akku bald leer.“ Nicht an jeder Ecke findet sich aber die passende Steckdose, vor allem im Altbau. Genau dafür gibt’s auf Amazon die passende Lösung: Ein Beistelltisch, der das tägliche Ladeproblem auf clevere Weise löst.

Amazon verkauft Beistelltisch mit integrierter Mehrfachsteckdose

Natürlich könnte man das Problem auch mit klassischen Mehrfachsteckdosen lösen, eleganter geht es aber mit diesem Beistelltisch für 49,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen). Der sieht nicht nur richtig schick aus, sondern bietet unterhalb der Tischplatte auch zwei reguläre Steckdosen sowie zwei USB-Ports. Damit lassen sich allerhand Elektronikgeräte bequem aufladen. Wer sich beeilt, kann aktuell außerdem von einem 20-Prozent-Gutschein profitieren und spart so noch mehr.

Beistelltisch mit integrierter Mehrfachsteckdose Mit zwei regulären Steckdosen und zwei USB-Ports. Stoffkorb für weiteren Stauraum. In mehreren Farben erhältlich. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.10.2024 13:13 Uhr

Der Beistelltisch überzeugt durch sein durchdachtes Design und seine Multifunktionalität. Mit einem Durchmesser von 45 cm und einer Höhe von 50 cm fügt er sich nahtlos auch in kleinere Wohnräume ein. Er ist in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich: Taubengrau + Schiefergrau, Mattweiß + Kamelbraun, Ebenholzschwarz + Schiefergrau und Waldgrün + Cremeweiß. Diese Vielfalt ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Einrichtungsstile.

Besonderes Highlight ist natürlich die integrierte Ladestation: Unter der Tischplatte befinden sich zwei reguläre Steckdosen und zwei USB-Ports. Das ermöglicht es, mehrere Geräte gleichzeitig aufzuladen, ohne zusätzliche Mehrfachstecker verwenden zu müssen. Praktische Bänder zur Kabelführung sorgen dabei für Ordnung und reduzieren die Stolpergefahr.

Der Aufbau gestaltet sich dank einer klaren Anleitung und einfachen Struktur unkompliziert und ist in 5-10 Minuten zu bewerkstelligen. Die Stabilität wird durch U-Beine aus Stahl gewährleistet. Verstellbare Füße ermöglichen einen sicheren Stand und schützen den Boden vor Kratzern. Ein zusätzlicher Stauraum wird durch einen integrierten Korb geschaffen, der nicht nur funktional, sondern auch optisch ansprechend ist.

Für wen lohnt sich der Beistelltisch auf Amazon?

Der Beistelltisch kombiniert clever Stauraum, Ablagefläche und Lademöglichkeiten in einem kompakten Möbelstück. Die Ablagefläche von 45 cm Durchmesser macht ihn zu einer dezenten Ergänzung neben Couch, Sessel oder auch Bett. Als alleiniger Tisch dürfte die Ablagefläche aber zu klein sein. Trotzdem überzeugt der Tisch durch seine Funktionalität und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis. Die vielfältigen Farboptionen sind ein weiterer Pluspunkt.

