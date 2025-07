Für 7,99 Euro: Aldi sorgt ab heute für Abkühlung

Der Sommer ist endlich da! Was eigentlich ein Grund zur Freude ist, kann im Büro oder Home-Office schnell durch die hohen Temperaturen zur Tortur werden. Aldi verkauft ab dem 3. Juli jedoch das perfekte Gadget, um für Abkühlung am Schreibtisch zu sorgen.

Wenn die Sonne so richtig durch Fenster knallt, wird es am Schreibtisch schnell ungemütlich. Aldi Nord verkauft ab dem 3. Juli einen kompakten Mini-Tischventilator für 7,99 Euro, der euch frische Luft ins Gesicht bläst und so für Abkühlung sorgt. Im Prospekt ist der Tischventilator bereits zu finden:

Den Ventilator könnt ihr euch in zwei Farben sichern (© Aldi)

Für wen lohnt sich der Mini-Tischventilator bei Aldi?

Für alle, die wenig Platz auf dem Schreibtisch haben

Für alle, denen große Ventilatoren zu laut sind

Für alle, die einen Ventilator brauchen, der richtig viel Wind macht.

Gerade einmal 14 cm breit, 17 cm hoch und 3 cm tief ist der kompakte Mini-Tischventilator, den ihr euch bei Aldi Nord für 7,99 Euro ab dem 3. Juli unter den Nagel reißen könnt. Besonders praktisch: Der Ventilator wird mit einem integrierten 2.000-mAh-Akku betrieben, der ganz einfach via USB-C wieder aufgeladen werden kann. Wer will, kann das kompakte Gebläse also jederzeit in die Tasche oder den Rucksack stecken, um ihn überall nutzen zu können.

Dabei könnt ihr zwischen drei unterschiedlichen Geschwindigkeitsstufen wählen. Laut Beschreibung hält der Ventilator im Akkubetrieb rund 3 Stunden am Stück durch. Der Lüfter läuft mit maximal 2.800 Umdrehungen pro Minute und sorgt somit für eine Luftgeschwindigkeit von 3,8 m/s. Gut zu wissen: Er arbeitet dabei nicht besonders laut. Aldi gibt einen Geräuschpegel von 56 dBA an – das entspricht in etwa einem laufenden Radio bei Zimmerlautstärke.

Alternative bei Amazon

Wer keinen Aldi Nord in der Nähe hat, findet vergleichbare Produkte auch bei Amazon. Meist kosten diese etwas mehr als 10 Euro – hier ein Beispiel:

Schreibtisch-Ventilator (batteriebetrieben) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 03.07.2025 10:31 Uhr

Viele der Ventilatoren bieten einen ähnlichen Funktionsumfang – die Unterschiede fallen meist marginal aus. Was ihr vor dem Kauf jedoch beachten solltet: Die kleinen Tischventilatoren können nicht die gleiche Leistung wie ein klassischer, größerer Ventilator erreichen. Für eine kleine Abkühlung am Schreibtisch sollten sie jedoch allemal reichen.

