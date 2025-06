Für 9,99 Euro: Lidl kühlt euch nächste Woche für kleines Geld ab

Noch sind die Temperaturen in Deutschland erträglich, doch das wird sich in den kommenden Wochen ändern. Sobald der Sommer da ist, wird euch die Hitze erdrücken. Wenn ihr vorsorgen, aber keinen 0815-Ventilator haben wollt, dann solltet ihr am 19. Juni 2025 bei Lidl reinschauen. Dort bekommt ihr nämlich drei Modelle, die das Design von den richtig teuren Dyson-Ventilatoren aufgreifen.

Lidl verkauft schicke Ventilatoren

Wenn ihr euch einen schicken Ventilator im Dyson-Look kaufen, aber kein Vermögen dafür ausgeben wollt, dann solltet ihr bei Lidl reinschauen. Ab dem 19. Juni 2025 verkauft der Discounter rotorlose Ventilatoren in drei Größen zu richtig attraktiven Preisen. Es geht bereits bei 9,99 Euro los für einen kleinen Tischventilator mit 31 cm (bei Lidl anschauen). Perfekt für den Arbeitsplatz. Um den Preis zu erreichen, müsst ihr Lidl Plus nutzen. Wollt ihr einen ganzen Raum kühlen, dann ist das große Standmodell mit 97 cm für 69,99 Euro die richtige Wahl (bei Lidl anschauen). Online könnt ihr sogar jetzt schon zuschlagen. Dann kommen aber Versandkosten hinzu. Ab Donnerstag dann auch in den Filialen.

Im Prospekt sind die Ventilatoren schon gelistet:

Lidl verkauft ab dem 19. Juni 2025 rotorlose Ventilatoren im Dyson-Look zu attraktiven Preise. (© Lidl-Prospekt / Screenshot: GIGA)

Das kleinste Modell ist sogar mit LEDs ausgestattet und kann passend zum Sommer auch für ein stimmiges Licht sorgen. Das große Modell kommt hingegen mit einer Fernbedienung. Ab dem mittleren Modell für 39,99 Euro (bei Lidl anschauen) ist auch ein kleines Display verbaut. Im Top-Modell könnt ihr aus 20 Geschwindigkeitsstufen wählen und so die Kühlung perfekt an euch anpassen. Der Energiebedarf von bis zu 35 Watt hält sich in Grenzen. Da kann der Ventilator auch den ganzen Tag laufen und euch das Leben angenehmer machen.

Lidl ruft für seine Ventilatoren also richtig starke Preise auf. Besonders das große Modell mit 97 cm, Fernbedienung und 20 Einstellungsmöglichkeiten ist für 70 Euro ein echtes Schnäppchen. Das Angebot gilt zum Start in den Filialen und online. Schlagt also zu, wenn ihr im Sommer nicht schwitzen wollt.