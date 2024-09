Galaxy S24 FE mit Gratis-Watch vorbestellen: Mega Goodies jetzt bei Samsung

Das Samsungs Galaxy S24 FE, Galaxy Tab S10+ und Tab S10 Ultra könnt ihr ab sofort vorbestellen. Wir verraten, wie ihr euch dabei Goodies wie Extra-Rabatt und eine Galaxy Watch FE gratis dazu sichern könnt.

Galaxy S24 FE mit gratis Galaxy Watch FE bei Samsung

Samsung bringt mit dem neuen Galaxy S24 FE wieder ordentlich Power für alle Android-Fans. Egal, ob ihr auf hochwertige Fotografie, Gaming, AI-Features oder knackige Displays steht – die brandneue „Fan Edition“ des beliebten Galaxy S24 lässt nichts vermissen und ihr könnt sie ab sofort vorbestellen.

Vom 26.09. bis 03.10.2024 habt ihr außerdem die Chance, euch das Galaxy S24 FE mit dem Code "FESURPRISE" mit einer Galaxy Watch FE in Schwarz gratis dazu bei Samsung zu sichern. Ihr müsst dafür einfach den Code an der Kasse eingeben und die Watch (im Wert von 219 Euro) landet automatisch in eurem Warenkorb.

Zu den wichtigsten Specs des neuen Galaxy S24 FE zählen:

6,7 Zoll (volles Rechteck) / 6,5 Zoll (innerhalb Abrundungen)

FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display

Bis zu 120 Hz Adaptive Bildwiederholrate (60 - 120 Hz)

Exynos 2400e Prozessor

Hauptkamera: 12 MP Ultra-Weitwinkel (F2.2, FOV 123 ̊), 50 MP Weitwinkel (OIS F1.8, FOV 84 ̊), 8 MP Teleobjektiv (3-fach optische Vergrößerung, F2.4, FOV 32)

Frontkamera: 10 MP Frontkamera (F2.4, FOV 80 ̊)

Speichervarianten: 8 GB RAM + 128 GB oder 8 GB RAM + 256 GB

4.700 mAh

Für alle, die gerne im Dunkeln fotografieren, ist die Nightography-Funktion ein echtes Highlight. Mit Unterstützung der "Galaxy AI" gelingen euch selbst bei wenig Licht gestochen scharfe Fotos. Gaming-Fans dürfen sich über den starken Akku freuen, der stundenlanges Zocken ermöglicht, ohne dass ihr ständig nach dem Ladekabel greifen müsst. Und in Sachen Privatsphäre legt Samsung mit einem Versprechen ordentlich vor: Euch erwarten bis zu sieben Jahre Betriebssystem-Updates, was nicht nur neue Funktionen, sondern auch höchste Sicherheitsstandards bedeutet.

Galaxy Tab S10-Serie mit Gratis-Cover & exklusivem Rabatt

Neben dem neuen Galaxy S24 FE könnt ihr euch ab sofort auch auf die neue Galaxy Tab S10-Serie mit Galaxy AI-Funktionen freuen. Hier trifft leistungsstarkes Multitasking auf AI-Power im eleganten Design – und das kurzzeitig zum Schnäppchen-Preis. Bei Samsung bekommt ihr nämlich zum Kauf eines neuen Galaxy Tab S10 Plus oder Galaxy Tab S10 Ultra ein passendes Smart Book Cover in Schwarz gratis dazu. Zusätzlich könnt ihr euch bis zu 45 Euro Täuschprämie plus den Restwert eures Altgeräts sichern – das Angebot gilt ab sofort und nur noch bis 31.10.2024.

Extra Schnäppchen-Tipp: Wenn ihr in der Samsung Shop App bestellt, bekommt ihr zusätzlich 10 Prozent Rabatt (aber nur bis 31.10.2024 und solange der Vorrat reicht).

Zu den wichtigsten technischen Details gehören:

Modell Galaxy Tab S10 Plus Galaxy Tab S10 Ultra Display 12,4 Zoll 14,6 Zoll Displayauflösung 2.800 x 1.752 (WQXGA+) 2.960 x 1.848 (WQXGA+) RAM 12 GB 12 GB / 16 GB (in 1 TB-Variante) Prozessortaktung 3,4 GHz, 2,8 GHz, 2 GHz 3,4 GHz, 2,8 GHz, 2 GHz Speicher 256 GB / 512 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB Hauptkamera 13 MP + 8 MP 13 MP + 8 MP Videowiedergabe bis zu 16 h (10.090 mAh) bis zu 16 h (11.200 mAh)

Samsungs neueste Galaxy AI-Technologie entfaltet mit dem neuen Galaxy Tab S10 Plus und Galaxy Tab S10 Ultra ihr volles Potenzial – ihr könnt euch beispielsweise auf AI-unterstützte Funktionen freuen, die euch beim Erstellen von Notizen in Samsung Notes helfen, in Echtzeit übersetzen oder kreative Projekte mit dem S Pen unterstützen. Das riesige, entspiegelte Dynamic AMOLED 2X-Display bietet dabei jede Menge Platz, um eure Inhalte in kristallklarer Qualität zu genießen – perfekt für Multitasking, Serienmarathons oder kreatives Arbeiten.

Dank des leistungsstarken Prozessors läuft das Multitasking flüssig, selbst wenn ihr viele Apps gleichzeitig geöffnet habt. Außerdem bietet der S Pen mit seinen intelligenten AI-Features noch mehr Möglichkeiten beim Zeichnen, Schreiben und Bearbeiten.

Alle weiteren Details zu Samsungs neuen Galaxy-Highlights findet ihr mit allen Teilnahmebedingungen der aktuellen Aktionen direkt bei Samsung.