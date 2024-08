Großes Fritzbox-Update: Diese 3 beliebten AVM-Router erhalten es

Der Berliner Router-Hersteller AVM versorgt drei Fritzboxen mit neuer Software. Während sich eine davon mit FritzOS 7.04 begnügen muss, erhalten die anderen beiden das etwas neuere FritzOS 7.18. Die Updates lohnen sich in jedem Fall.

AVM: Updates für Fritzbox 4020, 7581 und 7582

Die drei älteren Fritzbox-Router 4020, 7581 und 7582 erhalten von AVM eine neue Software. Ganz auf dem neuesten Stand werden die Boxen damit aber nicht gebracht. Die Fritzbox 4020 erhält FritzOS 7.04, bei den Modellen 7581 und 7582 ist es FritzOS 7.18.



Dass die mittlerweile neun Jahre alte Fritzbox 4020 überhaupt noch ein Update bekommt, ist überraschend. Offiziell wird der Router von AVM nicht mehr unterstützt. Entsprechend ist auch nach der Software-Aktualisierung nicht mit bahnbrechenden neuen Funktionen zu rechnen.

Stattdessen werden ein paar Fehler ausgebügelt, wie zum Beispiel Verbindungsfehler mit anderen Routern des Herstellers. Auch Probleme mit Wi-Fi-7-Geräten sollen nun der Vergangenheit angehören. AVM zufolge wurde zudem die Übertragungs-Geschwindigkeit von angesteckten USB-Sticks verbessert (Quelle: AVM).

FritzOS 7.18 für 7581 und 7582

Bei den Fritzboxen 7581 und 7582 ist die Liste der Änderungen etwas umfangreicher. Sie umfassen alle Updates von FritzOS 7.04 und fügen die von FritzOS 7.18 hinzu. Diese Version ermöglicht es unter anderem, eine zweite Fritzbox als Mesh-Repeater zu nutzen. So lässt sich die Internetgeschwindigkeit erhöhen.



Darüber hinaus können nun auch Smart-Home-Geräte über den DECT-ULE/HAN-FUN-Standard verschiedener Hersteller eingebunden werden. Rufnummern zwischen verschiedenen Fritzboxen lasen sich zudem im Heimnetz übertragen. Auch wird eine Zeitschaltung für Rufumleitungen eingeführt. Der Fritz-Hotspot erfährt ebenfalls eine Aufwertung, was besonders in Umgebungen mit Gästezugang von Vorteil sein dürfte.

Tipps und Tricks rund um Fritzboxen seht ihr im Video:

