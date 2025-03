Hermes zieht Preise an: Wer Pakete verschickt, sollte sich beeilen

Hermes-Pakete werden bald teurer. Die Preiserhöhung betrifft fast alle Versand- und Abholarten, egal ob im Paketshop oder bei Haustürzustellung. Bei manchen Paketen fällt der Preisanstieg deutlicher aus als bei anderen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Pakete: Hermes kündigt Preiserhöhung an

Kein Aprilscherz: Hermes erhöht zum 1. April 2025 die Preise – und zwar in fast allen Kategorien. Die Kosten steigen sowohl für den Paketshop-Versand als auch für die Haustürzustellung.

Anzeige

So verteuert sich beispielsweise der Versand eines S-Pakets im Paketshop von 5,95 Euro auf 6,45 Euro. Auch die Preise für den Online-Versand steigen: Das gleiche Paket kostet online demnächst 5,49 Euro statt bisher 4,95 Euro.

Die Preisteigerungen fallen je nach Paketart unterschiedlich hoch aus: Ein M-Paket kostet im Paketshop künftig 7,95 Euro statt 6,95 Euro. Die Preise für XL- und XXL-Pakete bleiben nahezu unverändert, steigen aber jeweils um wenige Cent.

Anzeige

Wer sein Paket an der Haustür abholen lassen möchte, muss ebenfalls tiefer in die Tasche greifen. Der Preis für ein S-Paket steigt von 9,95 Euro auf 10,49 Euro. Das M-Paket kostet künftig 11,99 Euro statt 11,75 Euro (Quelle: Hermes).

Hermes: Paketshop-Zustellung günstigere Alternative

Während die Preise für die Haustürzustellung steigen, bleibt die Zustellung an einen Hermes-Paketshop die günstigste Versandoption. Zwar gibt es auch hier leichte Preiserhöhungen, aber der Unterschied ist gering. Ein S-Paket kostet künftig 4,50 Euro statt 4,40 Euro, ein M-Paket steigt auf 5,90 Euro. Ein L-Paket wird mit 9,90 Euro sogar etwas günstiger.

Anzeige

Generell drängt Hermes seine Kunden immer mehr dazu, sich ihre Pakete nicht mehr direkt nach Hause liefern zu lassen, sondern sie selbst in einem Paketshop abzuholen. Für viele mag das keine große Umstellung sein, doch wer aus gesundheitlichen oder zeitlichen Gründen auf die Zustellung an der Haustür angewiesen ist, zahlt in Zukunft mehr. Alternativen wie DHL könnten dadurch für manche Kunden wieder attraktiver sein.

Wie macht sich Hermes im Vergleich mit anderen Paketdiensten?

Paketdienste im Vergleich - DHL, DPD, Hermes und UPS Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.