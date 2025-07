Huawei entthront: Es gibt einen neuen Kamera-König

Nach über einem Jahr auf dem ersten Platz wurde Huawei vom Kamera-Thron bei DxOMark vertrieben.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Seit Mai 2024 ist das Huawei Pura 70 Ultra im Smartphone-Kamera-Ranking bei DxOMark auf dem ersten Platz zu finden. Kein anderes Modell hat es in der Zeit geschafft, Huawei vom Thron zu stoßen. Eigentlich wurde erwartet, dass erst das Pura 80 Ultra den ersten Platz übernehmen würde – doch jetzt kam alles anders.

Anzeige

Oppo Find X8 Ultra sichert sich Kamera-Thron

Die Messlatte liegt höher denn je: Mit dem Find X8 Ultra katapultiert Oppo die mobile Fotografie auf ein neues Level. Im renommierten Kamera-Ranking von DxOMark erreicht das Flaggschiff-Smartphone sensationelle 169 Punkte und distanziert damit den bisherigen Spitzenreiter Huawei Pura 70 Ultra um beachtliche 6 Punkte.

Was das neue Oppo-Flaggschiff besonders auszeichnet, ist die Vielseitigkeit der verbauten Kameras. In allen Testbereichen – von der Porträtfotografie über die Zoom-Performance bis hin zu den Videofähigkeiten – demonstriert das Find X8 Ultra seine Überlegenheit. Besonders beeindruckend: Die HDR-Implementierung meistert selbst extreme Kontrast-Szenarien souverän. Ob Gegenlicht-Porträts, kontrastreiche Landschaftsaufnahmen oder Nachtszenen – das Smartphone bewahrt zuverlässig sowohl Highlight- als auch Schattendetails.

Die Porträtfunktion setzt neue Maßstäbe mit einer präzisen Trennung von Vorder- und Hintergrund. Der künstliche Bokeh-Effekt wirkt laut DxOMark dabei nie künstlich aufgesetzt, sondern natürlich und fotografisch. Auch bei der Zoom-Leistung brilliert das Gerät: Vom Ultraweitwinkel bis zur Teleaufnahme bleiben Bildqualität und Detailreichtum durchgehend auf höchstem Niveau – und das sowohl bei Fotos als auch Videos.

Anzeige

Erster Platz nur von kurzer Dauer?

Wie oben bereits erwähnt wurde bisher eigentlich erwartet, dass erst das Huawei Pura 80 Ultra für einen Thronwechsel sorgen würde. Das Kamera-Flaggschiff wurde aber noch nicht getestet. Die Erstplatzierung des Oppo Find X8 Ultra könnte also nur von kurzer Dauer sein.

Oppo bietet das Pura 80 Ultra leider nicht in Deutschland an. Ihr könnt das laut DxOMark beste Kamera-Smartphone also hierzulande leider nicht kaufen.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.