Huawei zeigt Samsung, wie die Smartphone-Revolution wirklich funktioniert

Huawei ist mit dem doppelt faltbaren Mate XT ein riesiger Erfolg gelungen. Das chinesische Unternehmen hat die Konkurrenz kalt erwischt – in erster Linie aber Samsung. Während das südkoreanische Unternehmen versucht nachzuziehen, will Huawei bereits 2025 die nächste Generation liefern. Andere Hersteller sind auch an dem neuen Smartphone-Trend interessiert.

Huawei Mate XT 2 kommt 2025

Nach dem erfolgreichen Launch des Mate XT plant der chinesische Technologieriese für das kommende Jahr bereits den Nachfolger mit doppelt faltbarem Display. Laut der Gerüchteküche sind deutliche Verbesserungen beim innovativen Konzept geplant (Quelle: HuaweiCentral).

Erst im September 2024 hatte das Unternehmen mit dem Mate XT das weltweit erste doppelt faltbare Smartphone auf den Markt gebracht. Der vermutlich „Mate XT 2“ getaufte Nachfolger soll vor allem bei Stabilität und Haltbarkeit neue Maßstäbe setzen.

Während Samsung seine Dual-Fold-Pläne noch nicht realisieren kann, stehen mit Xiaomi und Honor bereits weitere Hersteller in den Startlöchern, die ebenfalls ein doppelt faltbares Smartphone bauen wollen.

Besonders Honor könnte mit einem eigenen Modell in der ersten Jahreshälfte 2025 nachziehen. Huawei muss also nachlegen, um seinen Technologievorsprung zu verteidigen. Honor und Xiaomi hätten zudem den Vorteil, dass sie nicht unter einem US-Bann stehen und die Geräte auch nach Europa bringen könnten. Das würde Samsung noch stärker unter Druck setzen.

Samsung reagiert erst 2026

Dass es sich dabei um eine Smartphone-Revolution handelt, zeigt auch die schnelle Reaktion von Samsung. Eigentlich wollte das südkoreanische Unternehmen schon 2025 nachziehen, bekommt es aber nicht hin. Tatsächlich soll ein erstes Dual-Fold-Smartphone frühestens 2026 erscheinen. Zumindest, wenn alles nach Plan läuft. Da es sich um eine komplett neue Kategorie handelt, ist dabei alles offen.

