Nicht mit Smartphones: Damit erobert Huawei gerade die Welt

Huawei hat den chinesischen Markt mit seinen Smartphones zwar wieder erobert, doch im Rest der Welt hat es das chinesische Unternehmen durch die US-Sanktionen weiterhin nicht leicht. Stattdessen gewinnt Huawei immer weiter an Marktmacht im Bereich der Wearables und wächst dort überdurchschnittlich gut.

Huawei dominiert den Wearable-Markt

Huawei dominiert den globalen Markt für Smartwatches und Fitness-Tracker. Im dritten Quartal 2024 konnte das Unternehmen seinen Absatz um beeindruckende 44,3 Prozent steigern und verkaufte 23,6 Millionen Wearables. Damit lässt Huawei sogar Apple deutlich hinter sich.

Die starke Performance von Huawei basiert laut Analysten vor allem auf technologischen Innovationen. Die neue Watch-GT-5-Serie und die Watch D2 mit Blutdruckmessung führten als erste Smartwatches ein ganz neues Gesundheitssystem ein. Dies ermöglicht eine präzisere und schnellere Gesundheitsüberwachung. Auch die Watch Ultimate Green Edition trug zum Erfolg bei (Quelle: HuaweiCentral).

Mit einem Marktanteil von 16,9 Prozent und einem Plus von 7,3 Millionen verkauften Einheiten im Vergleich zum Vorjahr dominiert Huawei den Wearable-Markt. Besonders in Asien, Lateinamerika und dem Nahen Osten verzeichnet das Unternehmen starkes Wachstum. Apple liegt mit 22,5 Millionen Einheiten und 16,2 Prozent Marktanteil auf Platz zwei, gefolgt von Xiaomi mit 20,5 Millionen Geräten und 14,7 Prozent Marktanteil. Samsung kommt nur auf 11,5 Millionen Stück und einen Marktanteil von 8,3 Prozent.

Während Huawei boomt, kämpft Apple mit einem Rückgang. Der iPhone-Hersteller muss einen Einbruch von 12,8 Prozent verkraften, während die Konkurrenz deutlich wächst.

Apple bietet nur Smartwatches an

Zum Wearable-Markt gehören dabei Smartwatches und Fitness-Tracker. Letztere bietet Apple gar nicht an. Entsprechend wird der iPhone-Hersteller mit seinen teuren Smartwatches weiterhin ein gutes Geschäft machen. Huawei, Xiaomi und Samsung bieten hingegen auch die günstigen Fitness-Tracker an und kommen so auf die hohen Stückzahlen.

Die Huawei Watch D2 kann den Blutdruck präzise messen:

