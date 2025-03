iPhone 17 Air: Apple überrascht mit Preis – damit rechnet keiner

Das künftige iPhone 17 Air wird das mit Abstand dünnste Apple-Smartphone aller Zeiten. Doch wie viel lässt sich der Hersteller dieses Superlativ kosten? Die Antwort dürfte positiv überraschen, denn laut Apple-Insider Mark Gurman fällt der Preis wesentlich geringer aus als erwartet.

iPhone 17 Air kostet nicht mehr als ein iPhone 16 Plus

Apple ist bekannt dafür, für gutes Design hohe Preise zu verlangen. Bereits als die ersten Gerüchte zum iPhone 17 Air auftauchten, rechneten viele Marktbeobachter daher mit einem hohen Premium-Preis. Doch dazu wird es wohl gar nicht kommen. Apple-Orakel und Bloomberg-Reporter Mark Gurman gibt Entwarnung.

Ihm zufolge wurde aus vertrauenswürdigen Quellen bestätigt, dass das iPhone 17 Air in den USA zu einem Preis von circa 899 US-Dollar angeboten wird (Quelle: Bloomberg). Genau so viel verlangt Apple auch für das bisherige iPhone 16 Plus. Hierzulande beträgt die offizielle Preisempfehlung übrigens 1.099 Euro. Wichtig zu wissen: US-Preise werden im Gegensatz zu unseren Preisen ohne Steuer angegeben und sind daher netto.

Damit würde sich das iPhone 17 Air in der gleichen Preiskategorie wie das iPhone 16 Plus bewegen. Einerseits überrascht dies, da zuvor mit wesentlich höheren Preisen für ein solch edles Design-Produkt gerechnet wurde. Andererseits ist es auch logisch, denn Apple möchte mit dem iPhone 17 Air allem Anschein nach das bisherige Plus-Modell ersetzen.

Technische Daten des neuen Apple-Handys

Weiterhin gibt Gurman in einem anderen Punkt Entwarnung: Trotz des dünnen Gehäuses müssen Nutzerinnen und Nutzer keine Kompromisse bei der Akkuleistung eingehen. Gurman sagt, dass das iPhone 17 Air eine Akkulaufzeit bieten wird, die „auf Augenhöhe mit aktuellen iPhones ist“. Ursächlich für dieses Ergebnis seien ein Akku mit höherer Energiedichte, Apples hauseigenes, stromsparendes C1-Modem und das Fehlen einer Ultra-Wide-Kamera, wodurch mehr Platz für einen größeren Akku im Inneren entsteht.

Kundinnen und Kunden können zudem mit der von Apple beim iPhone 16 neu eingeführten Kamerasteuerung rechnen. Weitere bereits bekannte Spezifikationen nennt Gurman ebenfalls: darunter ein 6,6-Zoll-Display mit 120-Hz-ProMotion-Unterstützung, eine Dynamic Island, ein Standard-A19-Chip, eine einzelne 48-Megapixel-Rückkamera und vermutlich weltweit das Fehlen eines echten SIM-Kartensteckplatzes.

Bis zur Vorstellung des iPhone 17 Air vergeht noch etwa ein halbes Jahr. Im September 2025 wird das neue Modell zusammen mit drei weiteren iPhone-17-Versionen (Standard, Pro und Pro Max) präsentiert und in den Verkauf gebracht.

