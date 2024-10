iPhone SE 4 wächst: Apple bohrt günstiges Handy kräftig auf

Bei der vierten Generation des iPhone SE hat Apple viel vor: Größer und viel leistungsfähiger soll das günstige iPhone werden, heißt es in einem neuen Leak. Vor allem beim Akku und beim Display wird es deutliche Unterschiede zum Vorgänger geben. Auch ein möglicher Preis ist bereits durchgesickert.

Apple iPhone SE 4: Leak verrät viele Details

Nach vielen Gerüchten zur nächsten SE-Generation zeigt ein neues Leak jetzt die angeblichen Spezifikationen des iPhone SE 4 auf. Demnach soll Apple bei Akku und Arbeitsspeicher kräftig aufgerüstet haben – und auch beim Display ist wohl ein großer Sprung nach vorne geplant.

Sollten sich die Angaben bewahrheiten, können Käufer des iPhone SE 4 mit einem A18-Chip rechnen, der auch im iPhone 16 zum Einsatz kommt. Außerdem ist nun von 8 GB Arbeitsspeicher die Rede, statt der bisher vermuteten 6 GB. Der größere Arbeitsspeicher könnte insbesondere für anspruchsvolle KI-Anwendungen von Vorteil sein – ein Bereich, auf den Apple in seinen neueren Geräten verstärkt setzt.

Die Gerüchte um ein größeres Display für das iPhone SE 4 erhalten durch den Leak ebenfalls neue Nahrung: Demnach soll die Diagonale auf 6,06 Zoll wachsen und das Notch-Display selbst mit OLED-Technologie ausgestattet sein. Das Handy könnte mit Maßen von 146,7 x 71,5 x 7,8 mm erscheinen und optisch stark der iPhone-16-Serie ähneln. Der Wechsel vom LC- zum OLED-Display wäre eine Premiere für Apples SE-Serie und bringt eine sichtbar höhere Bildqualität.

Auch der Akku soll das iPhone SE 3 in den Schatten stellen: Mit einer Kapazität von 3.279 mAh wäre er rund 62 Prozent größer als beim Vorgängermodell. Aufgeladen wird er per USB-C-Kabel oder kabellos via Qi2 und MagSafe. Der Leak bestätigt außerdem WLAN 6 und Bluetooth 5.3. Neuerungen werden auch bei der Kamera erwartet, darunter eine 48-MP-Hauptkamera und eine 12-MP-Frontkamera für Face ID.

Apple iPhone SE 4 ab 460 Euro?

Der Preis für das iPhone SE 4 könnte in den USA bei etwa 499 US-Dollar (rund 460 Euro) starten und je nach Ausstattung bis 549 US-Dollar (etwa 510 Euro) reichen. Das iPhone SE 4 soll angeblich ab März 2024 verfügbar sein (Quelle: Jukanlosreve auf Twitter/X).

