Lidl verkauft einen Raclette-Grill, der das größte Raclette-Problem löst

Wenn der Raclette-Geruch noch tagelang in der Wohnung hängt, vergeht vielen der Spaß am gemeinsamen Grillen. Lidl bietet jetzt für 79,99 Euro einen Raclette-Grill mit Dunstabzug, der nicht nur vielseitig einsetzbar ist, sondern auch unangenehme Gerüche minimiert.

Lidl verkauft Raclette-Grill mit Dunstabzug

Ein geselliger Abend mit Freunden, alle Zutaten vorbereitet – doch nach dem Raclette bleibt der penetrante Grillgeruch oft noch lange in der Wohnung. Der 5-in-1-Raclette-Grill für 79,99 Euro bei Lidl (jetzt bei Lidl ansehen) verspricht Abhilfe. Mit seinem integrierten Dunstabzug und verschiedenen Grilloptionen wird das nächste Dinner zu einem stressfreien Erlebnis.



Bei Amazon kostet das gleiche Modell 20 Euro mehr. Der Discounter bietet also ein gutes Schnäppchen – selbst mit Versandkosten von 5,95 Euro, die noch dazu kommen.

Raclette-Grill Mit integriertem Dunstabzug, für bis 8 Personen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.12.2024 16:55 Uhr

Der Raclette-Grill kombiniert fünf Kochmethoden in einem Gerät: Steingrill, Grill, Teppanyaki, Raclette und Gourmet. Damit eignet er sich für vielseitige Zubereitungen. Während auf der Grillplatte Steaks brutzeln, können in den Raclette-Pfännchen Gemüse oder Käse zubereitet werden. Dank des einstellbaren Wärmethermostats lassen sich unterschiedliche Zutaten optimal garen.

Ein besonderes Highlight ist die doppelte Antihaftbeschichtung der Pfannen. Diese ermöglicht fettfreies Braten ohne Öl oder Butter. Der Vorteil: Die Pfannen bleiben sauber, und das Essen haftet nicht an. Praktischerweise sind sowohl die Pfannen als auch die Grillplatte spülmaschinenfest – ein echter Pluspunkt für die unkomplizierte Reinigung nach dem Essen.

Der integrierte Dunstabzug mit Aktivkohlefilter sorgt dafür, dass unangenehme Gerüche direkt abgesaugt werden. Vorbei sind also die Zeiten, in denen der Raclette-Geruch noch tagelang in den Vorhängen hing. Zusätzlich reduziert das Gerät durch den Dunstabzug Fettablagerungen in der Wohnung.

Für wen lohnt sich der Raclette-Grill bei Lidl?

Der Raclette-Grill richtet sich an alle, die gerne gesellige Kochabende genießen, ohne ihre Wohnung tagelang lüften zu müssen. Für Freunde von vielseitigem Kochen – ob Raclette, Teppanyaki oder Steingrill – bietet der Grill bei Lidl viele Möglichkeiten.

