MediaMarkt verkauft robusten Luxus-E-Scooter mit Federung und hoher Reichweite zum Sparpreis

Segway hat mit dem ZT3 Pro D erst vor einigen Monaten einen E-Scooter vorgestellt, der es richtig in sich hat. Er ist groß, robust, doppelt gefedert und bietet eine hohe Reichweite. Jetzt bekommt ihr das Luxus-Modell erstmals zu einem stark reduzierten Preis.

MediaMarkt verkauft neuen Segway-E-Scooter günstiger

Die Auswahl an E-Scootern in Deutschland ist mittlerweile sehr groß. Das gilt auch für die Preisspanne, in der die Straßenflitzer verkauft werden. Wollt ihr euch nicht auf ein extrem günstiges und klappriges Modell stellen, sondern einen richtig robusten E-Scooter haben, dann solltet ihr jetzt bei MediaMarkt reinschauen. Im Rahmen der Mehrwertsteueraktion erhaltet ihr den Segway ZT3 Pro D für nur 713,45 Euro (bei MediaMarkt anschauen). Um auf den Preis zu kommen, müsst ihr einfach nur mit eurem Account eingeloggt sein.

Segway ZT3 Pro D E-Scooter

Der Preis gilt im Übrigen auch bei Saturn. Es fallen keine Versandkosten an, wenn ihr den E-Scooter nicht selbst in der Filiale abholen könnt.

Was kann der Segway ZT3 Pro D?

Segway ZT3 Pro D E-Scooter: Robuster E-Scooter mit Straßenzulassung

Ihr bekommt mit dem Segway ZT3 Pro D einen sehr leistungsstarken E-Scooter, der bis zu 1.600 Watt entfalten und Steigungen von bis zu 25 Prozent bewältigen kann. Der große Akku sorgt für eine Reichweite von bis zu 70 km und ist dabei durch die doppelte Federung sehr angenehm und sicher zu fahren. Ihr könnt mit dem E-Scooter sogar im Gelände unterwegs sein und auch Regen ist gar kein Problem.

Die wichtigsten Eigenschaften des Segway ZT3 Pro D. (© Segway)

Der E-Scooter unterstützt dabei moderne Features wie die Segway-Ninebot-App, Apple Find My und AirLock. Er verfügt über ein großes Display, auf dem alle richtigen Informationen angezeigt werden. Blinker sind direkt integriert und können einfach über die Bedienknöpfe betätigt werden.

Wollt ihr den E-Scooter im Auto mitnehmen, dann könnt ihr ihn zusammenklappen. Mit fast 30 kg ist der E-Scooter aber sehr schwer. Dafür lässt er sich in nur 4 Stunden komplett aufladen und ist damit schnell wieder fahrbereit. Das Fahrergewicht darf bei maximal 120 kg liegen. Die Geschwindigkeit ist auf 20 km/h beschränkt, damit ihr in Deutschland legal unterwegs sein könnt.