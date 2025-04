Neue E-Auto-Offensive: Xiaomi nimmt Deutschland ins Visier

Xiaomi macht ernst mit seinem Elektroauto-Geschäft in Europa. Deutschland soll nun zur Drehscheibe werden – mit einem eigenen Entwicklungszentrum in München und einem starken Team aus dem Motorsport.

Xiaomi holt E-Auto-Entwicklung nach Deutschland

Mit dem SU7 hat Xiaomi bereits bewiesen, dass man auch Autos bauen kann – und zwar schnelle, sportliche und verkaufsstarke. Jetzt folgt der nächste Schritt: ein eigenes Entwicklungszentrum für Elektroautos mitten in München.

Laut dem Wirtschaftsmagazin Nikkei ist das neue F&E-Zentrum längst beschlossene Sache. Rund 50 Spezialisten will Xiaomi dort beschäftigen, viele davon mit Management- und Business-Fokus. Das Ziel: neue Modelle für den europäischen Markt, vor Ort entwickelt und auf die hiesigen Bedürfnisse zugeschnitten.

An der Spitze des neuen Standorts soll Rudolf Dittrich stehen, der früher bei BMW im Motorsport aktiv war. Verstärkung bekommt er von Ricard Aiguabella Macau, ehemals bei Ferrari in der Formel 1 beschäftigt. Damit setzt Xiaomi klar auf Know-how aus der Welt der Premium-Automobile – und zeigt, dass man sich ernsthaft mit der Konkurrenz messen will.

Xiaomi: Neue Konkurrenz in und für Deutschland

Mit der Entscheidung für München setzt Xiaomi auf einen klassischen Automobilstandort und tritt in direkte Konkurrenz zu deutschen Traditionsmarken. Parallel baut der Konzern in Düsseldorf ein Vertriebsteam auf, das den Markteintritt in Deutschland, Frankreich und Spanien vorbereiten soll.

Für die Kunden bedeutet das: mehr Auswahl bei E-Autos und möglicherweise neuen Preisdruck für etablierte Marken. Sollte Xiaomi das Tempo aus China auch in Europa durchhalten, dürften andere Hersteller reagieren müssen. Dass der Konzern gezielt Motorsport- und Aerodynamik-Know-how aufbaut, deutet zudem darauf hin, dass man sich nicht mit Mittelmaß zufriedengeben will.

