Neues Heimkino-Feature für LG-TVs: Diese Funktion will ich unbedingt ausprobieren

2025 bekommen die Fernseher von LG ein neues Feature, das viele Heimkino-Fans begeistern könnte. Mit der Philips-Hue-App spare ich mir den Kauf einer teuren HDMI-Sync-Box und kann endlich ohne große Extrakosten ausprobieren, ob mir das Hue-Ambiente gefällt oder nicht.



Ein Kommentar von Gregor Elsholz

Die Lampen und Glühbirnen von Philips Hue finde ich im Alltag allgemein ziemlich praktisch – dimmbar und über eine App auf meinem Handy habe ich viele Lichtquellen in meiner Wohnung immer in Reichweite und unter Kontrolle.

Gleichzeitig sind manche der Hue-Produkte für mich reine Spielerei – ganz besonders die bunten Lampen nutze ich beinahe nie. Obwohl sie in der Werbung immer so heimelig und stimmungsvoll aussehen, gehen mir die blauen, roten und grünen Lichter meist nach kurzer Zeit auf die Nerven.

Exakt aus diesem Grund habe ich bislang gezögert, mir eine Hue HDMI-Sync Box zuzulegen und die Farbverläufe meines Fernsehers von meinen Lampen wiedergeben zu lassen – der Preis von 260 Euro plus das Gehakele mit einem weiteren HDMI-Gerät für ein Feature, das in der Theorie besser auf mich wirkt als in der Praxis, haben mich bislang abgeschreckt.

Philips Hue: LG bringt App auf seine neuen Fernseher

Mit der neuen Hue-App für kompatible LG-Fernseher mit WebOS24 fällt der Zwang für die HDMI-Box jedoch komplett weg und erleichtert es interessierten, aber noch nicht völlig überzeugten Nutzern wie mir, die Funktion auszuprobieren.

Ein Blick auf die bisherigen Erfahrungen von Samsung-TV-Besitzern klingt dabei recht vielversprechend – auf den Displays des LG-Konkurrenten können Nutzer auf die Hue-App bereits seit 2022 zugreifen. Dort ist die App entweder als Einmalkauf für 129,99 Euro oder als monatliches Abo für 2,99 Euro verfügbar.

Insbesondere letztere Option scheint perfekt für mich, um herauszufinden, ob die Hintergrundbeleuchtung mein Heimkino-Erlebnis tatsächlich verbessert – falls ja, lege ich mir am nächsten Black Friday vielleicht zusätzlich ein paar neue Philips-Hue-Lampen zu. (Quelle: Hueblog)

LG-Fernseher bekommen übrigens nicht nur die Philips-Hue-App – auch Xbox spendiert den Edel-TVs dieses Jahr ein neues Feature:

