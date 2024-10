Nothing Phone 2a Plus angeschaut: Absolutes Design-Highlight – und sonst?

Smartphone in cool: Das Nothing Phone 2a Plus

Das neue Nothing Phone 2a Plus beeindruckt mit einzigartigem Design, aber lohnt sich der Aufpreis zur Standardversion? Einen Blick auf das stylische Mittelklasse-Smartphone erhaltet ihr im Video.

Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters. Doch das Nothing Phone 2a Plus ist zweifellos eines der coolsten Smartphones, das ich seit Langem gesehen haben. Nothing sticht ohnehin mit transparenten Rückseiten und beleuchteten Glyphen heraus, aber beim 2a Plus hat sich die britische Firma design-technisch selbst übertroffen.

Das Design des Nothing Phone 2a Plus ist mindestens auffällig. (© Severin Pick / GIGA)

Ein Design, das begeistert – zumindest mich

Die silbrig glänzenden Verbindungen, die sich durch die graue Rückseite ziehen und Licht reflektieren, sehen ungewöhnlich aus. Das Telefon wirkt so gleichzeitig technisch und organisch. Dieses Design macht das Phone 2a Plus zu einem echten Hingucker unter der großen Menge an Smartphones mit 08/15-Designs. Auch wenn die Meinungen zum Aussehen in der GIGA-Redaktion auseinandergehen – mich macht diese Designsprache an.

Links das Nothing Phone 2a Plus, rechts das reguläre Phone 2a in Schwarz. (© Severin Pick / GIGA)

Leistung und Preis im Vergleich

Doch was kann das Telefon sonst? Vor einigen Monaten haben wir bereits das Nothing Phone 2a unter die Lupe genommen – einen soliden Mittelklassler mit starker Software und den optisch auffälligen LED-Glyphen auf der Rückseite. Die Plus-Version bietet das Gleiche und dazu minimale Verbesserungen bei Leistung (etwa 10 % mehr Prozessorleistung), Ladegeschwindigkeit (50 statt 45 Watt) und Frontkamera (50 statt 32 MP).

Allerdings rechtfertigen diese Upgrades den Aufpreis nicht unbedingt: Das normale 2a gibt’s mit vergleichbarer Speicherausstattung (12 GB RAM, 256 GB interner Speicher) im freien Markt ab etwa 350 Euro, bei Nothing selbst für 379 Euro (im Nothing-Shop ansehen), während das Plus-Modell mit 429 Euro UVP (im Nothing-Shop ansehen) zu Buche schlägt.

Für wen lohnt sich das Nothing Phone 2a Plus?

Letztendlich müsst ihr selbst entscheiden, ob euch das Design den Aufpreis wert ist. Wer ein Smartphone sucht, das garantiert Blicke auf sich zieht, wird mit dem Nothing Phone 2a Plus glücklich. Wenn es euch aber primär um das Preis-Leistungs-Verhältnis geht, ist das Standard-Modell die bessere Wahl. In beiden Fällen erhaltet ihr aber ein stylisches Mittelklasse-Smartphone mit solider Technik – nur eben mit unterschiedlich viel Wow-Faktor.

Organisch und technisch: Die silbrig glänzende Leiterbahnen auf der Rückseite des Nothing Phone 2a Plus sind ein Hingucker. (© Severin Pick / GIGA)

Wichtige Spezifikationen des Nothing Phone 2a Plus