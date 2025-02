o2 stellt nützliches Feature ein: Smartphone-Kunden erhalten Gnadenfrist

Ende Mai 2025 ist Schluss. Wer bisher einen nützlichen Trick verwendete, um schnell den aktuellen Datenverbrauch im laufenden o2-Mobilfunkvertrag zu überprüfen, muss sich bald eine alternative Möglichkeit suchen. Wir haben sie gefunden.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

o2 schaltet praktischen Mobilfunk-Code ab

Schon gewusst? Mit einem speziellen USSD-Code können Kundinnen und Kunden von o2 ganz schnell ihren aktuellen Verbrauch überprüfen. Einfach *140# eingeben, den Anrufknopf betätigen und schon erhält man eine Übersicht über aktuell verbrauchte Telefonminuten, SMS (jeweils abseits einer Flatrate) und vor allem darüber, wie hoch das momentan in Anspruch genommene Datenvolumen ist. Ebenso erfährt man, wann die nächste Rechnung kommt und damit, wie lange der aktuelle Abrechnungszeitraum noch läuft.

Anzeige

Ein echt praktisches Feature, das so übrigens auch nur bei o2 zu finden ist – Kunden der Telekom und von Vodafone gehen leer aus, bei denen funktioniert der USSD-Code nicht. Tipp: Schnelleren Zugriff auf die Funktion hat man, wenn man die „Nummer“ gleich in den Kontakten speichert, dann muss man sie nicht immer neu eingeben.

o2 informiert über die Abschaltung. (© Screenshot USSD-Nachricht)

Anzeige

Aktuell teilt o2 jedoch bei der Abfrage des Codes gleich mit, dass der Service am 30.05.2025 abgeschaltet wird und nicht mehr funktionieren wird – sehr bedauerlich. Vor allem, weil die o2-App in der Vergangenheit gerne mal Probleme bereitete und Nutzerinnen und Nutzer aussperrte. Wer nicht jedes Mal ein neues Passwort beantragen wollte, fand im USSD-Code die schnellere und bessere Alternative zur Überprüfung des aktuellen Datenverbrauchs. Doch was nun?

Alternative: SMS-Login bei o2

Bis Ende Mai können Kundinnen und Kunden von o2 den Service noch voll nutzen, danach führt aber kein Weg mehr an einem regulären Website-Login auf der Homepage beziehungsweise in der App vorbei. Muss man sich also wieder ein neues Passwort besorgen, wenn man das alte vergessen hat oder von o2 ausgesperrt wurde?

Anzeige

Wer kein funktionierendes Passwort zur Hand hat, nutzt den SMS-Login. (© Screenshot o2-Webseite)

Mittlerweile gibt es eine alternative Möglichkeit. Es ist nämlich möglich, sich auch per SMS im eigenen Kundenbereich anzumelden. Diese Option findet sich direkt unterhalb des regulären Zugangs. Hierfür muss einfach die eigene Mobilfunknummer angegeben werden. Im Anschluss erhält man einen Code per SMS. Den gibt man ein, und schon ist man drin. Das Beste: Funktioniert übrigens auch in der o2-App. Dort kann man dann einfach eine PIN festlegen und muss sich nicht jedes Mal neu per SMS-Code anmelden – feine Sache!

Holt den Taschenrechner raus:

Wann ist ein Handytarif gut? Wir rechnen nach! Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.