Ryzen 9000: AMD trifft Intels wunden Punkt

Die ersten Tests zu zwei von AMDs neuen Ryzen-9000-Prozessoren sind online. Einen gigantischen Leistungssprung sollten PC-Enthusiasten nicht erwarten, doch AMD trumpft dafür in einem anderen Bereich auf.

Erste Tests zu AMD Ryzen 9000 sind online

Der Startschuss für AMDs nächste Chipgeneration ist gefallen – die ersten Testberichte zum AMD Ryzen 5 9600X und Ryzen 7 9700X sind online. Das Fazit der Experten: AMDs neue AM5-Chips machen im direkten Vergleich zu den Ryzen-7000-Prozessoren keinen gigantischen Leistungssprung, arbeiten dafür aber deutlich effizienter. Mit anderen Worten: Sie verbrauchen bei gleicher Performance massiv weniger Strom als die Vorgängermodelle, was sich auch auf der Jahresendabrechnung bemerkbar machen dürfte.



Hier eine kleine Übersicht ausgewählter Testfazits:

Tom’s Hardware: „Insgesamt liefert der Ryzen 9000 beeindruckende Leistungssteigerungen und verbraucht 40 % weniger Strom als seine Vorgänger, was letztlich zu einem kühleren, leiseren und schnelleren System führt.“

Anandtech: In Sachen Effizienz übertrifft AMD nicht nur die Vorgängermodelle, sondern vor allem das Angebot von Intel. AMD dominiert in Single-Thread-Applikationen , in Multi-Thread-Aufgaben bleibt Intel aufgrund der hohen Kernanzahl jedoch Spitzenreiter.

In Sachen Effizienz übertrifft AMD nicht nur die Vorgängermodelle, sondern vor allem das Angebot von Intel. AMD dominiert in , in Multi-Thread-Aufgaben bleibt Intel aufgrund der hohen Kernanzahl jedoch Spitzenreiter. Gamer’s Nexus: AMD verpasst die Chance, Intel komplett die Butter vom Brot zu nehmen. Die Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorgängergeneration fällt zu gering aus, um wirklich spannend zu sein – auch wenn die Effizienz die Enttäuschung etwas dämpft. PC-Spieler sollten dennoch lieber auf den Release der X3D-Chips warten oder aber zu den aktuellen X3D-Modellen greifen. Vor allem der Ryzen 7 7800X3D (bei Cyberport anschauen) bietet im direkten Vergleich mehr Gaming-Performance.

Ryzen 9000: Preise und Verfügbarkeit

Der Ryzen 5 9600X und Ryzen 7 9700X sind seit dem 8. August 2024 im Handel verfügbar:

Ryzen 5 9600X : 309 Euro UVP

: 309 Euro UVP Ryzen 7 9700X: 399 Euro UVP

AMD Ryzen 5 9600X

AMD Ryzen 7 9700X

Was noch fehlt, sind die beiden neuen Ryzen-9-Modelle. Der Ryzen 9 9900X und Ryzen 9 9950X sollen offiziell am 15. August 2024 an den Start gehen. AMD hatte den Launch zuletzt aufgrund von Problemen verschoben. Wir rechnen damit, dass wieder einen Tag zuvor die Testberichte online gehen werden. Wer also die Leistung aller Ryzen-9000-Prozessoren sehen will, bevor er über deinen Kauf nachdenkt, sollte sich noch etwas in Geduld üben.