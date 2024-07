Systemanforderungen: Ubuntu und Linux Mint in 2024

Wer sich ein Linux-Betriebssystem wie Ubuntu oder Linux Mint installieren will, kann sich zunächst die Systemanforderungen anschauen. Das Gute: Im Vergleich zu Windows-Betriebssystemen sind die Hardware-Anforderungen von Ubuntu und Linux deutlich geringer.

Linux-Betriebssysteme wie Ubuntu und Linux Mint haben vergleichsweise bescheidene Systemanforderungen. Innerhalb der letzten Jahre haben sich diese auch nur marginal geändert.

Systemanforderungen von Ubuntu 24.04 LTS „Noble Numbat“

Dies sind die minimalen Systemanforderungen, die euer PC erfüllen muss, damit Ubuntu einigermaßen gut läuft:

2 GHz Dual-Core-Prozessor

Dual-Core-Prozessor 4 GB RAM Arbeitsspeicher (2 GB RAM für virtualisierte Installationen)

(2 GB RAM für virtualisierte Installationen) 25 GB Speicherplatz (8,6 GB für Minimum-Installation)

(8,6 GB für Minimum-Installation) Grafikkarte mit 256 MB VRAM und 3D-Beschleunigung

mit 256 MB VRAM und 3D-Beschleunigung Auflösung von 1024 × 768 Pixel

von 1024 × 768 Pixel USB-Anschluss oder CD-Laufwerk für das Installationsmedium

Seit geraumer Zeit ändern sich die Mindestanforderungen für Ubuntu nur noch wenig. Wenn ihr aber noch viel ältere Versionen von Ubuntu installiert, sinken die Systemanforderungen entsprechend weiter. Allerdings empfehlen wir dann eher moderne Ubuntu-Variationen mit Fokus auf geringen Systemanforderungen wie Lubuntu oder Xubuntu. Ihr könnt sie vorher in einer virtuellen Maschine ausprobieren, wie unsere Anleitung zeigt:

Systemanforderungen von Linux Mint 22 „Wilma“

Diese Systemanforderungen gelten übrigens auch für die älteren Versionen Linux Mint 21.3 „Virginia“, Linux Mint 21.2 „Victoria“ und Linux Mint 21.1 „Vera“:

2 GB RAM Arbeitsspeicher (4 GB empfohlen für „komfortable Nutzererfahrung“)

(4 GB empfohlen für „komfortable Nutzererfahrung“) 20 GB Speicherplatz (100 GB empfohlen)

(100 GB empfohlen) Auflösung von 1024 × 768 Pixel

Da Linux Mint auf Ubuntu aufbaut, haben sich auch hier die Systemanforderungen der letzten Versionen so gut wie nicht geändert. Wenn auf eurem PC das aktuelle Ubuntu läuft, dann läuft sehr wahrscheinlich auch das aktuelle Linux Mint. Noch ältere Linux-Mint-Versionen brauchen in der Regel noch weniger Ressourcen. Lest dazu auch diesen Artikel:

