Ryzen 9000: AMD zieht die Notbremse – aus gutem Grund

Eigentlich sollten AMDs neue Desktop-Prozessoren Ende Juli in den Verkauf starten. Jetzt hat sich der Konzern jedoch dazu entschieden, den Launch noch einmal kurzfristig zu verschieben. Der Grund dafür ist jedoch nachvollziehbar.

Den 31. Juli 2024 hatten sich wahrscheinlich einige AMD-Fans schon rot im Kalender markiert. Denn an diesem Tag sollten AMDs neue Ryzen-9000-Prozessoren endlich verfügbar sein. Doch daraus wird nichts, wie AMD in einem offiziellen Statement verrät (Quelle: KitGuru). Das Unternehmen braucht noch ein paar Tage länger:

(…) Bei abschließenden Überprüfungen haben wir festgestellt, dass die ersten Produktionseinheiten, die an unsere Vertriebspartner ausgeliefert wurden, nicht unseren vollen Qualitätserwartungen entsprachen. Aus Vorsicht und um allen Ryzen-Benutzern die bestmögliche Qualität zu bieten, arbeiten wir mit unseren Vertriebspartnern zusammen, um die ersten Produktionseinheiten durch neue Einheiten zu ersetzen.

Infolgedessen wird es eine kurze Verzögerung bei der Verfügbarkeit im Einzelhandel geben. Die Ryzen 7 9700X und Ryzen 5 9600X Prozessoren werden nun am 8. August in den Verkauf gehen und die Ryzen 9 9950X und Ryzen 9 9900X Prozessoren werden am 15. August in den Verkauf gehen. (…)