Samsung Galaxy S24 FE bei MediaMarkt: Geniales Bundle mit Gratis-Watch sichern

Das Galaxy S24 FE könnt ihr ab sofort bei MediaMarkt bestellen und euch dabei ein geniales Schnäppchen-Bundle sichern. Bei der Bestellung eines der neuen Samsung-Phones bekommt ihr eine Galaxy Watch FE gratis dazu – wir verraten, wie es funktioniert!

Die Vorbesteller-Phase des Galaxy S24 FE ist offiziell vorbei und ihr könnt euch ab sofort die Fan-Edition des Samsung-Hits S24 regulär bestellen. MediaMarkt spendiert euch dabei bis spätestens 31.10.2024 eine Galaxy Watch FE im Wert von 219 Euro gratis dazu (Angebot jetzt bei MediaMarkt ansehen).

So funktioniert es:

Galaxy S24 FE im Aktionszeitraum (26.09. - 31.10.2024) bei MediaMarkt bestellen.

im Aktionszeitraum (26.09. - 31.10.2024) bei MediaMarkt bestellen. Nach Erhalt des Aktionsgerätes (bis spätestens 14.11.2024) in der vorinstallierten Samsung-Members-App unter der Rubrik "Vorteile" mit Angabe der Kontaktdaten registrieren.

Nach erfolgreicher Überprüfung der Daten gratis Zugabe durch Samsung per Post erhalten.

Samsung Galaxy S24 FE mit gratis Watch FE bestellen

Das neue Samsung Galaxy S24 FE kommt in zwei verschiedenen Speichervarianten mit 128 GB oder wahlweise 256 GB – zu den Highlights zählt vor allem "Galaxy AI": Von Klassikern wie "Circle to Search", KI-Übersetzungsfeatures und Notizen-Assistenten bis hin zu smarten KI-Funktionen, die eure Fotos selbst bei schlechten Lichtverhältnissen in gestochen scharfe Ergebnisse verwandeln. Außerdem punktet das Galaxy S24 FE mit bis zu sieben Jahren Betriebssystem-Updates, was nicht nur neue Funktionen, sondern auch höchste Sicherheitsstandards bedeutet.

Zur Auswahl stehen euch folgende Farbvarianten in "Blue", "Mint", "Graphite" und "Yellow":

Samsung Galaxy S24 FE (128 GB) Blue Neues Samsung Galaxy S24 FE mit 128 GB Speicher bei MediaMarkt bestellen und Galaxy Watch FE gratis dazu erhalten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.10.2024 11:39 Uhr

Samsung Galaxy S24 FE (128 GB) Mint Neues Samsung Galaxy S24 FE mit 128 GB Speicher bei MediaMarkt bestellen und Galaxy Watch FE gratis dazu erhalten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.10.2024 11:44 Uhr

Samsung Galaxy S24 FE (128 GB) Graphite Neues Samsung Galaxy S24 FE mit 128 GB Speicher bei MediaMarkt bestellen und Galaxy Watch FE gratis dazu erhalten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.10.2024 11:45 Uhr

Samsung Galaxy S24 FE (128 GB) Yellow Neues Samsung Galaxy S24 FE mit 128 GB Speicher bei MediaMarkt bestellen und Galaxy Watch FE gratis dazu erhalten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.10.2024 11:46 Uhr

Samsung Galaxy S24 FE mit 256 GB im Bundle sichern

Samsung Galaxy S24 FE (256 GB) Blue Neues Samsung Galaxy S24 FE mit 256 GB Speicher bei MediaMarkt bestellen und Galaxy Watch FE gratis dazu erhalten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.10.2024 11:41 Uhr

Samsung Galaxy S24 FE (256 GB) Mint Neues Samsung Galaxy S24 FE mit 256 GB Speicher bei MediaMarkt bestellen und Galaxy Watch FE gratis dazu erhalten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.10.2024 11:49 Uhr

Samsung Galaxy S24 FE (256 GB) Graphite Neues Samsung Galaxy S24 FE mit 256 GB Speicher bei MediaMarkt bestellen und Galaxy Watch FE gratis dazu erhalten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.10.2024 11:50 Uhr

Samsung Galaxy S24 FE (256 GB) Yellow Neues Samsung Galaxy S24 FE mit 256 GB Speicher bei MediaMarkt bestellen und Galaxy Watch FE gratis dazu erhalten. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.10.2024 11:59 Uhr

Samsung Galaxy S24 FE: Specs im Überblick

Specs Samsung Galaxy S24 FE Display 6,7 Zoll (volles Rechteck) / 6,5 Zoll (innerhalb Abrundungen) Auflösung FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display (2.340 x 1.080 Pixel) Prozessor Exynos 2400e Hauptkamera 12 MP Ultra-Weitwinkel (F2.2, FOV 123 ̊), 50 MP Weitwinkel (OIS F1.8, FOV 84 ̊), 8 MP Teleobjektiv (3-fach optische Vergrößerung, F2.4, FOV 32) Frontkamera 10 MP Frontkamera (F2.4, FOV 80 ̊) Speichervarianten 8 GB RAM + 128 GB / 8 GB RAM + 256 GB Akkukapazität 4.700 mAh Schutzart IP68

Alle weiteren Infos und Details zum neuen Samsung Galaxy S24 FE sowie zur aktuellen Bundle-Aktion mit der Galaxy Watch FE als Gratis-Zugabe findet ihr direkt auf folgender Übersichtsseite bei MediaMarkt.