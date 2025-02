Samsung muss sich warm anziehen: Xiaomi knöpft sich das Galaxy S25 Ultra vor

Samsung hat mit dem Galaxy S25 Ultra vorgelegt und Xiaomi will schon bald mit dem 15 Ultra nachziehen. Dieses Mal lässt das chinesische Unternehmen kaum Zeit zwischen den beiden Modellen vergehen und will sich den großen Konkurrenten direkt vorknöpfen. Besonders die Kamera soll dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Xiaomi 15 Ultra erscheint bald

Xiaomi macht es offiziell: Das mit Spannung erwartete Flaggschiff-Smartphone Xiaomi 15 Ultra wird am 26. Februar in China vorgestellt. Für den globalen Markt plant der Hersteller einen großen Auftritt auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Das Galaxy S25 Ultra von Samsung bekommt also schnell Konkurrenz (Quelle: Gizmochina).

Das Xiaomi 15 Ultra wird am 26. Februar 2025 vorgestellt. (© Xiaomi)

Das Xiaomi 15 Ultra ist dabei die Speerspitze der China-Smartphones. Xiaomi verbaut dort alles, was möglich ist – insbesondere aber eine umfangreiche Kamera, die mithilfe von Leica entwickelt wurde. Es werden wieder große 50-MP-Sensoren erwartet, sowie ein neues 200-MP-Periskop-Teleobjektiv. Die große Frage wird sein, ob Xiaomi dieses Mal die Bildqualität liefern kann, die mit so einem Setup möglich wäre. In Kamera-Tests konnten die Ultra-Handys nämlich nicht wirklich mithalten.

Weitere Ausstattung des Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi soll ein 6,8 Zoll großes AMOLED-Panel mit LTPO-Technologie und elegantem Quad-Curved-Glas verbauen. Es wird eine QHD+-Auflösung mit 120-Hz-Bildwiederholrate erwartet. Angetrieben wird das Handy mit großer Sicherheit vom Snapdragon 8 Elite, dem bis zu 16 GB RAM zur Verfügung stehen. Damit dem großen Smartphone nicht zu schnell die Puste ausgeht, soll ein 6.000-mAh-Akku verbaut sein, der mit bis zu 90 Watt schnell aufgeladen werden kann. Kabellos soll das mit 50 Watt funktionieren. Als Betriebssystem kommt HyperOS 2.0 auf Basis von Android 15 zum Einsatz.

Insgesamt wird das Xiaomi 15 Ultra im Vergleich zum 14 Ultra eher ein kleines Upgrade ohne große Sprünge bei der Technik sein – außer den erwarteten Verbesserungen beim Chip und der Kamera. Allein der große Akku könnte eine spürbar höhere Laufzeit ermöglichen und das Handy sich so von der Konkurrenz abheben.

Im Video könnt ihr euch den Voränger anschauen:

Xiaomi 14 (Ultra): Leica-Kamera demonstriert

