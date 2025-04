Saubere Sache: Aldi bringt Saugroboter mit Wischfunktion für kleines Geld

Top-Angebot für einen Saug- und Wischroboter bei Aldi: Der Dreame D9 Max ist derzeit für nur 149 Euro statt ursprünglich 259 Euro zu haben. Ein Schnäppchen, wenn man sich die Funktionen und Preise vergleichbarer Geräte ansieht. Hier die Details.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Wenn ihr schon länger nach einem leistungsstarken Saugroboter mit Wischfunktion sucht, solltet ihr dieses Angebot von Aldi nicht verpassen. Ihr könnt den Dreame D9 Max aktuell für nur 149 Euro ergattern (Angebot bei Aldi ansehen). Zusätzlich fallen Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro an. Das Modell war noch nie so günstig erhältlich und bei anderen Händlern werden mindestens 222 Euro dafür verlangt, daher könnt ihr hier ein erstklassiges Schnäppchen machen.

Anzeige

Dreame D9 Max Statt 259 Euro UVP: Saug- und Wischroboter mit 4.000 Pa Saugkraft, Laser-Navigation und 5.200 mAh Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.04.2025 14:45 Uhr

Lohnt sich der Saugroboter von Dreame?

Extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Kann Hindernisse bis zu 2 cm überwinden

Laser-Navigation

Keine Absaugstation

Anzeige

Was kann der Dreame D9 Max Saugroboter?

Der Dreame D9 Max ist besonders für diejenigen unter euch interessant, die eine gründliche Reinigung ohne großen Aufwand schätzen. Mit seiner Saugkraft von 4.000 Pa zählt er zu den leistungsstärkeren Modellen auf dem Markt. Das bedeutet, dass er nicht nur Staub und Krümel, sondern auch größere Verschmutzungen zuverlässig aufsaugt. Zusammen mit der integrierten Wischfunktion spart ihr euch so den zusätzlichen Einsatz des Wischmopps.

Ein weiteres Highlight des Dreame D9 Max ist seine Laser-Navigation. Diese Technologie ermöglicht es dem Roboter, eure Wohnung systematisch und effizient zu reinigen, ohne dabei Flächen auszulassen oder ständig gegen Möbel zu stoßen. Ihr könnt den Reinigungsplan bequem per App steuern und so festlegen, welche Räume wann gereinigt werden sollen. Das ist besonders praktisch für größere Wohnungen oder Häuser.

Anzeige

Auch in puncto Akkulaufzeit kann der D9 Max überzeugen. Mit bis zu 150 Minuten Betriebszeit schafft er es, auch größere Flächen ohne Zwischenladen zu reinigen. Sollte der Akku doch einmal zur Neige gehen, kehrt der Roboter automatisch zur Ladestation zurück und setzt die Reinigung nach dem Aufladen fort. Das bedeutet weniger Unterbrechungen und mehr saubere Flächen.

Lohnt sich der Kauf des Saugroboters?

Die gute Leistung des D9 Max wird von den Kunden bei Amazon bestätigt. In den Bewertungen wurden im Schnitt 4 von 5 Sternen in über 560 Bewertungen für das Gerät vergeben. Besonders positiv wird die hervorragende Saugleistung des Geräts bewertet. Ob Staub, Haare oder Tierhaare – der Saugroboter bewältigt diese Aufgaben zuverlässig. Auch die einfache Bedienung findet bei vielen Käufern Anklang.

Anzeige

Der Preis von 149 Euro ist für ein Gerät dieser Kategorie wirklich attraktiv. Saug- und Wischroboter mit ähnlichen Spezifikationen sind in der Regel deutlich teurer. Wenn ihr also auf der Suche nach einem zuverlässigen Helfer für den Haushalt seid, könnte der Dreame D9 Max bei Aldi genau das Richtige für euch sein.

Dreame D9 Max jetzt ab 149,00 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.04.2025 11:38 Uhr

So finden wir die besten Schnäppchen