Sommerhitze: Diese coolen Tipps und Gadgets helfen

© Pixabay 17 / 17

Eine kalte Dusche hilft nur kurz, denn der Körper versucht sich danach um so mehr, sich wieder aufzuwärmen. Besser ist eine lauwarme Dusche, das fühlt sich länger gut an. Schau auch mal in unsere Übersicht mit den besten Duschlautsprechern!