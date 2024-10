Sony-ANC-Kopfhörer (faltbar!) zum Schleuderpreis bei Amazon

Der Sony WH-1000XM4 ist einer der besten kabellosen Kopfhörer mit aktiver Geräuschdämmung (ANC) und war damals lange Zeit das Topmodell des japanischen Herstellers. Derzeit erhaltet ihr den Bluetooth-Over-Ear besonders günstig.

Prime-Day-Angebot: Sony WH-1000XM4 bei Amazon unter 200 Euro

Aktuell erhaltet ihr den faltbaren Sony WH-1000XM4 für 199 Euro (bei Amazon anschauen), der Versand ist inklusive. Bei anderen Händlern werden für dieses Modell derzeit rund 225 Euro und mehr aufgerufen, das Angebot ist also durchaus einen Blick wert.

Anzeige

Sony WH-1000XM4: Eine (faltbare) Kopfhörer-Anschaffung, die sich lohnt

Der im September 2020 erschienene Sony WH-1000XM4 ist der verbesserte Nachfolger des Sony WH-1000XM3, der wiederum der Nachfolger des Sony WH-1000XM2 ist. Zum Marktstart des WH-1000XM4 rief Sony für das damalige Topmodell einen UVP in Höhe von 379 Euro auf. Mittlerweile ist das Preisniveau im Handel gesunken, man muss normalerweise nirgends mehr als 300 Euro bezahlen.

Anzeige

Der Sony WH-1000XM4 (links) lässt sich zusammenfalten, um Platz zu sparen. Beim neuen Sonos Ace von 2024 (rechts) geht das nicht (© GIGA)

Der japanische Hersteller hat mit jeder Generation kleine Verbesserungen bei Klang, Tragekomfort und Noise-Cancelling vorgenommen, sodass der Sony WH-1000XM4 insgesamt sehr zu empfehlen ist. Insbesondere in Sachen Klangqualität mischt er ganz oben mit, ebenso ist die Funktionsvielfalt wegweisend. Wir haben in unserem ausführlichen Testbericht damals eine Spitzenwertung vergeben. Was nicht jedem Nutzer gefallen könnte, ist die Touch-Bedienung des Sony WH-1000XM4, die etwas Eingewöhnung erfordert. Davon abgesehen handelt es sich, wie unser Testbericht zeigt, um einen fast perfekten Kopfhörer.

Anzeige

Vorteile:

Noise Cancelling (ANC) der Spitzenklasse, blendet Umgebungslärm effektiv aus

sehr gut abgestimmter Klang mit kräftigem Bass und klaren Höhen

Gut verarbeitet, angenehm zu tragen,

Zahlreiche nützliche Funktionen (z.B. Trageerkennung)

Erleichtert dank

Nachteile:

die vielen Features und deren Steuerung lassen überforderte Benutzer schnell zur

Software: Für den vollen Funktionsumfang muss man die mittelmäßige Smartphone-App installieren

Touch-Bedienung statt Hardware-Buttons

unterstützt kein aptX und aptX HD

Wie gut sich das Noise Cancelling des Sony WH-1000XM4 im Vergleich schlägt, zeigt unser Video:

Noise Cancelling im Test: So leise hören sich ANC-Kopfhörer an Abonniere uns

auf YouTube

Im Mai 2022 wurde mit dem WH-1000XM5 (bei MediaMarkt anschauen) ein Nachfolger vorgestellt, der technische Verbesserungen mit sich bringt, aber auch mehr kostet. Dieses neuere Modell ist übrigens nicht faltbar, der ältere Sony WH-1000XM4 hingegen schon – so lässt sich beim Transport ein wenig Platz sparen.

Sony WH-1000XM5 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.10.2024 08:14 Uhr

Weitere Kopfhörer findet ihr in unserer Kaufberatung:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.