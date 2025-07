Sorry Samsung, aber wer genau soll das Galaxy Z Flip 7 FE kaufen?

Was denkt sich Samsung beim Galaxy Z Flip 7 FE eigentlich?

Ein Kommentar von Peter Hryciuk.

FE-Smartphones von Samsung sollen eigentlich günstige Alternativen zu den viel teureren High-End-Ausführungen sein. Was sich das koreanische Unternehmen beim Galaxy Z Flip 7 FE gedacht hat, erschließt sich mir aber nicht.

Wer soll das Samsung Galaxy Z Flip 7 FE kaufen?

Eigentlich freue ich mich immer, wenn Samsung neue FE-Produkte auf den Markt bringt. In letzter Zeit wurde ich aber immer häufiger enttäuscht. Mit dem Galaxy Z Flip 7 FE hat diese Enttäuschung ihren Höhepunkt gefunden. Erwartet habe ich ein günstiges Falt-Smartphone. Bekommen habe ich ein schlechteres Galaxy Z Flip 6, das auch noch teurer ist.

Das Galaxy Z Flip 7 FE nutzt so gut wie alle Komponenten vom Galaxy Z Flip 6. Ihr bekommt das gleiche Gehäuse, die gleichen Displays, den gleichen Akku und so weiter. Die Handys wiegen auch exakt gleich viel. Samsung hat nur zwei Dinge verändert:

Chip: Statt des Snapdragon 8 Gen 3 (for Galaxy) von Qualcomm bekommt ihr den Exynos 2400 von Samsung. Speicher: Der interne Speicher wurde halbiert auf 128 GB. Maximal gibt es nur 256 GB

Alles andere ist unverändert. Gut, man könnte beim Galaxy Z Flip 7 FE noch die aktuelle Android-16-Version und One UI 8 anführen, doch das Update wird es früher oder später auch für das Galaxy Z Flip 6 geben.

Wenn man sich jetzt anschaut, dass ihr das Galaxy Z Flip 6 mit dem besseren Qualcomm-Chip und doppeltem Speicher für 799 Euro erhaltet (bei MediaMarkt anschauen), dann frage ich mich wirklich, wer das Galaxy Z Flip 7 FE für 999 Euro und 128 GB internem Speicher (bei Samsung anschauen) kaufen soll? Ich wüsste niemanden.

Der Preis muss sinken

Damit überhaupt jemand auf die Idee kommt, das Galaxy Z Flip 7 FE in Betracht zu ziehen, muss der Preisverfall schnell einsetzen. Die 128-GB-Version muss bei unter 700 Euro landen, das 256-GB-Modell bei unter 750 Euro. Doch auch wenn das passiert, würde ich wegen des Chips immer noch zum Galaxy Z Flip 6 greifen.

Die Händler werden das Galaxy Z Flip 6 abverkaufen und der Preis könnte sogar noch weiter sinken, da das Galaxy Z Flip 7 vorgestellt wurde. Samsung selbst bietet das alte Modell gar nicht mehr an. Die Ressourcen werden wohl für das Galaxy Z Flip 7 FE genutzt. Die Preisentwicklung in den kommenden Monaten wird also sehr spannend.

Das Galaxy Z Flip 7 mit dem neuen Außendisplay finde ich ganz interessant. Die FE-Version davon ist in meinen Augen komplett überflüssig. Wenn der Preis des Z Flip 7 genauso schnell wie der des Z Flip 6 sinkt, dann würde ich immer das normale Modell bevorzugen.