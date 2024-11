Starkes Angebot bei Amazon: Photoshop & Lightroom zum Rekordpreis

Wer als Profi oder Hobbyanwender mit gehobenen Ansprüchen eine Software zur Bild- und Fotobearbeitung sucht, kann derzeit bei Amazon ein echtes Schnäppchen machen. Dort gibt es das „Adobe Foto-Abo“ mit Photoshop und Lightroom in Jahreslizenz stark reduziert. GIGA hat alle Infos für euch.

Creative Cloud Foto-Abo mit Photoshop CC und Lightroom CC für nur 69,99 Euro

Das Creative-Cloud-Foto-Abo umfasst die Programme Adobe Photoshop CC sowie Adobe Lightroom CC inklusive 20 GB Cloud-Speicher im 1-Jahres-Lizenz zum Tiefpreis von 69,99 Euro. Zum Vergleich: Der Normalpreis für das Programmpaket beträgt etwa 140 Euro für ein Jahr. Der Aktivierungscode kommt zeitnah per E-Mail, ein Benutzerkonto bei Adobe und der Download der Programme ist zur Einlösung erforderlich.

Anzeige

Adobe Foto-Abo Statt 141,90 Euro UVP. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.11.2024 17:18 Uhr

Geeignet sind Photoshop CC und Lightroom CC für Windows und Mac, Photoshop CC könnt ihr außerdem auch auf dem iPad verwenden. Natürlich sind auch alle künftigen Programm-Updates für den Abo-Zeitraum enthalten.

Anzeige

Adobe Creative Cloud Foto-Abo zum Tiefpreis: Für wen lohnt sich das Angebot?

Photoshop CC ist das führende Programm für die Bearbeitung von Grafiken aller Art, das in puncto Funktionsumfang und Leistungsfähigkeit von keinem anderen Bildbearbeitungs-Programm übertroffen wird. Lightroom CC wiederum ist ein leistungsstarkes Programm für die Verwaltung von Digitalfotos und die schnelle Entwicklung von RAW-Fotografien mithilfe zahlreicher Bearbeitungsmöglichkeiten.

Das Creative-Cloud-Foto-Abo in erster Linie für Anwender geeignet, die Bildbearbeitung und / oder Digitalfotografie professionell oder als Hobby mit gehobenen Ansprüchen betreiben. Wer sowieso vorhatte, sich in die in der Industrie als Standard-Tools geltenden Programme für professionelle Bildbearbeitung, Bildverwaltung und RAW-Entwicklung einzuarbeiten, hat jetzt wohl keine Ausrede mehr.

Anzeige

Adobe Foto-Abo jetzt ab 69,99 € bei Amazon Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.11.2024 17:18 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.