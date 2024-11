MediaMarkt: Diese 9 Black-Friday-Deals müsst ihr kennen

Der Black Friday ist endlich da und mit ihm unglaubliche Bestpreise und Schnäppchen auf viele Technik-Highlights bei MediaMarkt und Saturn. Wir zeigen euch die besten neun Angebote der Aktion.

Bei MediaMarkt und Saturn habt ihr noch bis zum 02. Dezember 2024 um 8:59 Uhr die Chance, euch im Rahmen des Black Friday viele Produkte zu Bestpreisen zu sichern. So bekommt ihr zum Beispiel einen On-Ear-Kopfhörer mit ANC von Skullcandy zum Tiefstpreis von nur 119 Euro (statt 229,99 Euro UVP) oder könnt euch einen Dyson Akkusauger zum Preis von 249 Euro (statt 399 Euro UVP) schnappen!

Die meisten Produkte werden versandkostenfrei zu euch geliefert – oder ihr lasst sie euch ganz einfach in die Filiale liefern und holt sie dort ab. Vergesst jedoch nicht, dass besonders beliebte Angebote bereits vor Ende des Black Friday ausverkauft sein können! Wenn ihr Interesse habt, solltet ihr also nicht zu lange warten.

Black Friday bei MediaMarkt und Saturn: Diese 9 Angebote dürft ihr nicht verpassen

Wir haben die Angebote genau unter die Lupe genommen, die Preise mit denen anderer Händler verglichen und zeigen euch folgend die besten neun Schnäppchen:

Skullcandy Crusher ANC 2 Statt 229,99 € UVP: Over-Ear-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling, individuell anpassbarem Bass, personalisiertem Sound, Sprachsteuerung, Multipoint Pairing und klarer Sprachausgabe durch AI. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.11.2024 08:47 Uhr

Apple AirPods Pro (2. Generation) Statt 279 Euro UVP: Apple AirPods Pro (2. Gen.): Verbesserte Geräuschunterdrückung, Transparenzmodus, Adaptive Audio, 6h Akku, Touch-Steuerung, MagSafe-Case mit USB-C. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.11.2024 08:26 Uhr

Apple iPad Wi-Fi (2024) Statt 399 € UVP: Mit 10,9-Zoll-Display, 64 GB Speicher, A14 Bionic Chip, 12-MP-Kamera, bis 10 Std. Akkulaufzeit, USB-C, Touchscreen und Fingerabdrucksensor. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.11.2024 08:42 Uhr

LG OLED65C43LA OLED-TV Statt 3.199 € UVP: OLED-TV mit 65-Zoll-Bildschirm, perfektem Schwarz, lebendigen Farben, α9 Gen7 Prozessor, Dolby Vision/Atmos, FreeSync und 4x HDMI. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.11.2024 08:31 Uhr

Dyson V8 Advanced Stielsauger Statt 399 € UVP: Mit 425W, 40 Min. Laufzeit, starke Saugkraft, 2-Tier-Zyklonen, hygienische Entleerung, Anti-Haar-Technologie, leichter Akkubetrieb. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.11.2024 08:28 Uhr

Dyson V12 Detect Slim Absolute (2023) Statt 699 € UVP: Mit 545 W, 60 Min. Laufzeit, Stauberkennung mit Lichtstrahl, automatische Saugkraftanpassung, LCD-Display, Motorbar-Bürste, viel Zubehör. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.11.2024 08:29 Uhr

Bosch Unlimited 7 ProAnimal Stielsauger Statt 599 € UVP: Kabelloser Staubsauger mit starker Saugkraft, ProAnimal Bürste für Tierhaare, 33 Prozent längerer Laufzeit und einem flexiblen Knickrohr. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.11.2024 08:44 Uhr

Dreame L10s Ultra Gen2 Saugroboter Statt 699 € UVP: Mit 10.000 Pa Saugkraft, Lasernavigation, Wischfunktion, automatische Basisstation, haustierfreundliche Reinigung und Teppich- und Hartbodenanpassung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.11.2024 08:49 Uhr

JBL Charge Essential 2 Statt 159,99 € UVP: Mit 20 Std. Akku, IPX7 wasserdicht, kraftvoller JBL Pro Sound, Bluetooth-Streaming, integrierte Powerbank, ideal für Outdoor-Events. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.11.2024 08:46 Uhr

Online-Shopping am Black Friday bei MediaMarkt und Saturn

Black Friday ist ein jährliches Shopping-Event, das für außergewöhnliche Sonderangebote bekannt ist. Es stammt aus den USA, wo Black Friday traditionell am Freitag nach Thanksgiving gefeiert wird und den Beginn der Weihnachtsshopping-Saison markiert.

Heutzutage hat Black Friday weltweit an Bedeutung gewonnen. In vielen Ländern – auch in Deutschland – bieten Einzelhändler am Black Friday starke Rabatte an und Schnäppchenjäger sowie gut Vorbereitete können bereits jetzt Weihnachtsgeschenke zu tollen Preisen sichern.

Wenn ihr die langen Schlangen und einen Ansturm auf die Geschäfte zum Höhepunkt der Schnäppchenjagd umgehen wollt, shoppt einfach Online auf MediaMarkt und Saturn. Wir wünschen viel Spaß beim Stöbern!

